Numeri vincenti del SuperEnalotto del 29 aprile 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 19 aprile 2025

Ultima estrazione prima di Pasqua, e il punto '6' non fa la sorpresa. Forse la sorpresa è il punto '3 Stella' come più alto al Numero SuperStar. Jackpot prossimo ai 23.

Domani è il primo mese di assenza del punto '6', l'unico finora visto nel 2025. La settimana si conclude con il punto '5' ancora sugli scudi, mentre non altrettanto si può dire del frequente punto '4 Stella' al Numero SuperStar. Per la prossima settimana c'è da avvisare che l'estrazione di venerdì 25 aprile non si terrà per la concomitante Festa della Liberazione. Sarà recuperata sabato 26 e quest'ultima sarà recuperata lunedì 28. Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 63 del SuperEnalotto di sabato 19 aprile: 8, 32, 51, 54, 62, 69. Numero Jolly 18, Numero SuperStar 30. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto '5' stasera è il più alto e aiuterà a passare una Pasqua particolare ai sei giocatori che l'hanno indovinato totalizzando 32.256,92 euro. Questo sta a significare che il punto '6' e il punto '5+' non sono stati centrati. Sul fronte del Numero SuperStar, assenti i punti superiori e il punto '3 Stella' che oggi premia sessantanove giocatori che vincono 3.206,00 euro. Il jackpot continua a procedere a grandi passi e per la prossima estrazione mette a disposizione 22.8 milioni di euro in caso venga indovinata la sestina uscita. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 22 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore. Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.