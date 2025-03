Numeri vincenti del SuperEnalotto del 7 marzo 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 4 marzo 2025

Ennesima estrazione senza che nessuno abbia indovinato la sestina vincente, così come non è stato indovinato neanche il punto '5+'. Si comincia a vincere dal punto '5' in giù.

Resteranno delusi gli scommettitori che hanno atteso invano il punto '6'. Questi rimane, nella sua ultima comparsa, un evento lontano nel tempo e un ricordo sbiadito, al punto che il montepremi, alimentandosi di estrazione in estrazione con sempre nuove attribuzioni di euro, è giunto a una quota rilevante. E marcia anche stasera verso nuove vette. Come spesso accade, invece il punto '5' ha un'assiduità di presenza che lo rende quasi immancabile, raramente si sono registrate le sue assenze. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 36 del SuperEnalotto di martedì 4 marzo: 9, 28, 52, 63, 77, 79, Jolly 11, SuperStar 39. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il punto più alto. come anticipato, è anche stasera il punto '5'. Sono sei i fortunati vincitori che l'hanno indovinato totalizzando 30.112,16 euro. Al Numero SuperStar le assenze dei punti più alti sono ben quattro, al punto che arriva alla ribalta il punto '3 Stella' che ben centotredici giocatori si ritrovano sulle schedine vincendo 2.642 euro. Per il montepremi si registra un nuovo passo in avanti, è arrivato infatti a valere 81,8 milioni di euro nel caso in cui alla prossima estrazione venga indovinata la serie di sei numeri, non facile a vedersi negli ultimi mesi. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 7 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.