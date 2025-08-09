SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 127 di sabato 9 agosto 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 125 di giovedì 7 agosto 2025

E' ancora il punto "5" a finire sugli scudi anche stasera. Non si vede proprio il punto "6". Lontano dai radar anche il punto "5+", ecco il punto "5" che assicura due belle vincite in Abruzzo e in Campania. Via libera ancora per il Jackpot che continua a salire senza sosta.

Quanto giocare al SuperEnalotto? Il giusto, il sostenibile per ognuno, ricordandosi sempre che è un gioco e che le probabilità di vincita non assicurano vincite certe. Giocare con cautela, intelligenza, avendo il pieno e assoluto controllo. La parola d'ordine è: "responsabile". Ed è questo anche che consente il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione responsabile, potendo impostare i limiti di spesa e controllando sempre le eventuali vincite in automatico. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 125 del SuperEnalotto di giovedì 7 agosto 2025 è: 43, 55, 70, 79, 83, 85. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 4. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" ad arricchire i giocatori più fortunati, né lo è il punto "5+" i quali dosano le loro presenze con assoluta parsimonia. Si affacciano raramente ma lasciano ai punti successivi la soddisfazione di essere i più alti a premiare i giocatori. Oggi il punto più alto indovinato è il punto "5" che è stato indovinato da due fortunati i quali totalizzano 80.519,97 euro con giocate effettuate a: CASAL VELINO (SA) presso il punto vendita TABACCHI RIV. N1 situato in CORSO EUROPA, 67 e a CUPELLO (CH) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA ISTONIA, 128. Per quanto riguarda il Numero SuperStar cinque giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 39.031,00 euro. Intanto il Jackpot continua ad aumentare, arrivando per la prossima estrazione a 35,7 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 8 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 8 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.