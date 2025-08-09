SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 127 di sabato 9 agosto 2025
Estrazione senza colpi di scena eclatanti, come invece sono state un po' le ultime. Assenti il punto '6' e il punto '5+' è il punto '5' il punto più alto indovinato. Il Jackpot continua imperterrito quindi la sua ascesa divenendo sempre più ambito dai giocatori.
Quindi, se le ultime estrazioni hanno visto vincite più consistenti, stasera lo sono un po' meno. Ma parliamo solo dei punti principali, c'è in realtà molto di più da scoprire, tutte le altre categorie di premi. Come? Certamente su questo sito se si ha una schedina cartacea, con pazienza, estrazione per estrazione. Ma questo è anche uno dei vantaggi che offre invece il gioco online del SuperEnalotto: controllare tutte le giocate in automatico e in caso di vincita incassare più agevolmente i meritati euro.
E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 127 del SuperEnalotto di sabato 9 agosto 2025 è: 6, 18, 40, 41, 45, 88. Jolly 37, SuperStar 12.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Le settimana prima di quella che porta al Ferragosto si chiude con un'estrazione che non riserva sorprese nei punti più alti. Assenti il punto "6" e il punto "5+" è il punto "5" il primo dei generosi punti indovinati. Con il punto "5" infatti ci sono sei giocatori che totalizzano 29.178,48 euro. Sul fronte del Numero SuperStar, assenti anche qui i big, il punto "4 Stella" è indovinato da due giocatori che incassano 40.796,00 euro. A proposito di Ferragosto - festa religiosa dell'Assunzione di Maria in Cielo - il 15 non si terrà l'estrazione solita del venerdì.
Intanto il Jackpot continua ad aumentare, arrivando per la prossima estrazione a 37,3 milioni di euro.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 12 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 12 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Estrazione senza colpi di scena eclatanti, come invece sono state un po' le ultime. Assenti il punto '6' e il punto '5+' è il punto '5' il punto più alto indovinato. Il Jackpot continua imperterrito quindi la sua ascesa divenendo sempre più ambito dai giocatori.
Al metaforico appello delle speranze, da parte dei giocatori del SuperEnalotto, risponde eccezionamente stasera il punto "5+". Non il punto "6" ancora assente, ma il suo immediato successore nella scaletta dei premi più ambiti. Dove saranno andati tutti questi euro? Parte di quelli non vinti vanno ad accrescere il Jackpot, in costante salita.
Ci sono una serie di numerosi vantaggi dati dal partecipare con il gioco online al SuperEnalotto che offrono una modalità pratica comoda, veloce, allo stesso tempo ragionata e vicina alle esigenze dei giocaotri. E stasera è proprio così che un giocatore, o ovviamente una giocatrice, porta a casa il premio più alto indovinato. Poi sapremo da dove, intanto il "come" è significativo. Leggiamolo più sotto. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 126 del SuperEnalotto di venerdì 8 agosto 2025 è: 8, 34, 38, 53, 78, 79. Numero Jolly 58, Numero SuperStar 37. SuperEnalotto, le vincite di oggi Exploit stasera del punto "5+"; d'altronde se non c'è il punto "6" chi può dare molta verve al concorso è la vincita con il punto "5+". Oggi per un fortunato giocatore vale 384.053,44 euro ed è stata realizzata mediante una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" è stato indovinato da un giocatore che totalizza 46.880,00 euro. Intanto il Jackpot continua ad aumentare, arrivando per la prossima estrazione a 36,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 9 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 9 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' ancora il punto "5" a finire sugli scudi anche stasera. Non si vede proprio il punto "6". Lontano dai radar anche il punto "5+", ecco il punto "5" che assicura due belle vincite in Abruzzo e in Campania. Via libera ancora per il Jackpot che continua a salire senza sosta.
Quanto giocare al SuperEnalotto? Il giusto, il sostenibile per ognuno, ricordandosi sempre che è un gioco e che le probabilità di vincita non assicurano vincite certe. Giocare con cautela, intelligenza, avendo il pieno e assoluto controllo. La parola d'ordine è: "responsabile". Ed è questo anche che consente il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione responsabile, potendo impostare i limiti di spesa e controllando sempre le eventuali vincite in automatico. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 125 del SuperEnalotto di giovedì 7 agosto 2025 è: 43, 55, 70, 79, 83, 85. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 4. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è il punto "6" ad arricchire i giocatori più fortunati, né lo è il punto "5+" i quali dosano le loro presenze con assoluta parsimonia. Si affacciano raramente ma lasciano ai punti successivi la soddisfazione di essere i più alti a premiare i giocatori. Oggi il punto più alto indovinato è il punto "5" che è stato indovinato da due fortunati i quali totalizzano 80.519,97 euro con giocate effettuate a: CASAL VELINO (SA) presso il punto vendita TABACCHI RIV. N1 situato in CORSO EUROPA, 67 e a CUPELLO (CH) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA ISTONIA, 128. Per quanto riguarda il Numero SuperStar cinque giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 39.031,00 euro. Intanto il Jackpot continua ad aumentare, arrivando per la prossima estrazione a 35,7 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 8 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 8 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Toscana, Campania, Puglia. Nell'ostinata assenza del punto "6" e del punto "5+" queste sono le tre regioni dei vincitori con i premi più alti di stasera. Il jackpot supera i 35 milioni di euro proseguendo nella sua per ora inarrestabile ascesa. Agosto sarà il mese buono?
Semplificarsi la vita. Questa è la ricerca comune di tutti in ogni aspetto della propria quotidianità; quando ci riesciamo acquisiamo più tempo, serenità, ordine. Ed è questo che fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione comoda. Perché può avvenire ovunque, come e quando vuoi e controllando nel tempo anche le somme dedicate ai concorsi. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 124 del SuperEnalotto di martedì 5 agosto 2025 è: 6, 31, 57, 60, 65, 80. Numero Jolly 12, Numero SuperStar 71. SuperEnalotto, le vincite di oggi Eccoli quindi i vincitori che si sono avvicinati al punto "6" ma non tanto da riuscire a centrarlo in pieno. Basta un numero differente e il punto "6" diventa il punto "5", ma sempre ben retribuito. I tre di questa sera totalizzano 54.929,71 euro con schedine giocate a ROCCASTRADA (GR) presso il punto vendita ALIMENTARI DA CLAUDIO situato in LARGO VITTORIO VENETO, 2; a ANGRI (SA) presso il punto vendita TABACCHI GALASSO situato in VIA DEI GOTI, 9; a BITONTO (BA) presso il punto vendita TABACCHERIA PASTORESSA situato in PIAZZA A MORO, 1414. Sul fronte del Numero SuperStar due giocatori si aggiudicano con il punto "4 Stella" ben 37.037,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 35,1 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 7 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 7 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il primo sabato di agosto 2025 offre un panorama di vincite diffuse senza quei punti - soprattutto il punto "6" ma anche il punto "5+" - che muovono vincite esorbitanti. Oggi le belle vincite ci sono e sono a vantaggio di più giocatori. Continua imperterrita l'ascesa del Jackpot.
Estate italiana che invita al riposo, alla tranquillità, al recupero delle energie. Si tende quindi a semplificarsi la vita quotidiana in tanti modi possibili. La comodità è anche avere meno pensieri e muoversi di meno e più razionalmente. Il gioco online del SuperEnalotto offre una modalità di gioco comoda, che può avvenire ovunque e permettere di partecipare come e quando vuoi con ogni possibile agio. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 123 del SuperEnalotto di sabato 2 agosto 2025 è: 42, 54, 66, 78, 80, 88. Numero Jolly 60, Numero SuperStar 14 SuperEnalotto, le vincite di oggi Dopo una serie di estrazioni sopra le righe, un concorso senza il punto "6" nè il punto "5+" ma con una maggiore distribuzione dei primi premi relativi alle alte categorie. Il punto "5" per cinque giocatori che l'hanno indovinato vale 36.267,12 euro. Mentre per quel che riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" ad essere il più alto premiante per quattro giocatori che totalizzano 42.506,00 euro. Intanto il Jackpot non rallenta la sua crescita, arrivando per la prossima estrazione a 34,3 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 5 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 5 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Una località della costa tirrenica del basso Lazio è il luogo nel quale l'odierna estrazione del SuperEnalotto concentra le più alte vincite grazie a un "punto 5+" e altri punti abbinati. Il punto "6" latita e allora il Jackpot continua a crescere per il prossimo concorso.
Agosto comincia in modo sostenuto per quanto attiene le grandi vincite al SuperEnalotto. Giocate come questa hanno vincite articolate avendo indovinato insieme più combinazioni di gioco. La fortuna premia in più categorie di premio giocatori di schedine singole, che magari hanno giocato cifre contenute non necessariamente grandi somme. Il gioco online del SuperEnalotto offre una modalità di gioco responsabile che consente di impostare i limiti di spesa e controllare l'esito dell'estrazione senza il rischio di trascurare vincite di qualsiasi categoria. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 122 del SuperEnalotto di venerdì 1 agosto 2025 è: 9, 25, 27, 36, 54, 86. Numero Jolly 45, Numero SuperStar 31. SuperEnalotto, le vincite di oggi La località citata sopra è Gaeta, ma procediamo con ordine. Assente il punto "6", un vincitore si aggiudica con il punto "5+" ben 388.176,52 euro. A questo punto, il fortunato associa anche tre punti "5" e trenta punti "4", con una giocata effettuata a GAETA (LT) presso il punto vendita CAFFE' CAVOUR DI SANTORO DIEGO situato in CORSO CAVOUR, 24. Mentre sul fronte del Numero SuperStar un punto "4 Stella" consente di totalizzare al suo giocatore 18.528,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 33,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 2 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 2 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.