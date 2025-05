SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 74 di venerdì 9 maggio 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 2 maggio 2025

L'attenzione per questo concorso è tutta orientata dai risultati del Numero SuperStar dove non solo il punto '5 Stella' ma anche il '4 Stella' sono veramente rilevanti. Il jackpot salta in alto oltre i 27 milioni di euro.

Nell'alternarsi, senza regola, come vincita maggiore tra quella del punto più alto uscito nel SuperEnalotto e quella del più alto uscita nel Numero SuperStar oggi non c'è storia. Perché in quest'ultimo caso sono due le categorie di vincita notevoli. Vincite al Centro, al Nord e al Sud che stiamo per scoprire. Ricordiamo che in occasione della passata Festa del lavoro del Primo maggio, sono state posticipate le estrazioni dei concorsi: - n° 69 di giovedì 1 maggio a venerdì 2 maggio 2025; - n° 70 di venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025; - n° 71 di sabato 3 maggio a lunedì 5 maggio 2025. Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 69 del SuperEnalotto di venerdì 2 maggio: 54, 55, 67, 76, 80, 85. Numero Jolly 82, Numero SuperStar 52. SuperEnalotto, le vincite di oggi Assenti il punto '6' e il punto '5+', sei giocatori con il punto '5' totalizzano 28.072,17 euro. Al Numero SuperStar situazione completamente diversa. Un solo punto '5 Stella' (a cui si somma anche un punto '5') si aggiudica 701.804,25 euro con una schedina giocata a PERUGIA (PG) presso il punto vendita TABACCHERIA OCCHIBLU situato in VIA MARIO BOCHI, 26. Inoltre quattro giocatori centrano il punto '4 Stella' (a cui, per ognuno, si somma anche un punto '4') e si aggiudicano 50.031,00 euro con giocate effettuate a: VILLASANTA (MB) presso il punto vendita SISINNI SERGIO situato in VIA VECELLIO C/O CC IL GIGANTE”, 1; a BRESCIA (BS) presso il punto vendita I GIORNALACCHI DI PIOLINI MARCO situato in VIA TRIESTE, 42E; a SOMMA VESUVIANA (NA) presso il punto vendita TABACCHERIA CENTRALE situato in VIA ALDO MORO, 40; e a CASAVATORE (NA) presso il punto vendita ILLIANO FRANCESCO situato in VIALE GUGLIELMO MARCONI, 23. E il jackpot per il prossimo concorso sale a 27,3 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 3 maggio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore. Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.