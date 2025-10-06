SuperEnalotto premia Acquedolci: vinti 127.893€
A Acquedolci è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Acquedolci (ME)
📅 cc. n° 158 di venerdì 3/10/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Tabaccheria Maggiore Vincenzo in Via Ricca Salerno, 43
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 158 di venerdì 3 ottobre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 127.893,93€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 3 ottobre ha assegnato 324.197 vincite.