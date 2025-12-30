SuperEnalotto premia Caronno Pertusella: vinti 172.905,94€ complessivi
A Caronno Pertusella sono stati centrati
3 punti 4SS e 3 punti 4 e 4 punti 3SS da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Caronno Pertusella
📅 cc. n° 207 di lunedì 29/12/25
🎯 3 punti 4SS, 3 punti 4, 4 punti 3SS
🏪 Punto di vendita Sisal Barbaresco di Lanfranchi Giulia situato in V.le 5 Giornate, 141
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre è stata conseguita una vincita con 3 punti 4SS, 3 punti 4, 4 punti 3SS da 172.905,94€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
