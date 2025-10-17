SuperEnalotto premia Decimoputzu: vinti 82.312€
A Decimoputzu (SU) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Decimoputzu (SU)
📅 cc. n° 165 di giovedì 16/10/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Edicola Tabacchi Mereu Antonio in Via Montegranatico, 45
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 165 di giovedì 16 ottobre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 82.312,95€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 16 ottobre ha assegnato 329.803 vincite.