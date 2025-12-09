SuperEnalotto premia Latisana: vinti 98.118,60€
A Latisana è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Latisana
📅 cc. n° 195 di sabato 6/12/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Leolin Caffè situato in Via Sottopovolo, 46
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 195 di sabato 6 dicembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 98.118,60€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 6 dicembre ha assegnato 351.112 vincite.
