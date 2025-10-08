SuperEnalotto premia Montefiascone: vinti 84.247€
A Montefiascone è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Montefiascone (VT)
📅 cc. n° 160 di martedì 7/10/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Tabaccheria Takan in Via Cardinal Salotti, 52A
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n.160 di martedì 7 ottobre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 84.247,46€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 7 ottobre ha assegnato 317.755 vincite.