Vincitori

SuperEnalotto premia Napoli: vinti 1.529.179,86€

A Napoli è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-Napoli-23-12-2025.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
23 Dicembre 2025
Giocata vincente

🏆

📍 Napoli
📅 cc. n° 204 di lunedì 22/12/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Ventaglieri, 11

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 204 di lunedì 22 dicembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 1.529.179,86€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 22 dicembre ha assegnato 259.600 vincite.  

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Scopri dove giocare a SuperEnalotto

online
App
ricevitoria

SuperEnalotto premia Napoli: vinti 1.529.179,86€

