SuperEnalotto premia Napoli: vinti 1.529.179,86€
A Napoli è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Napoli
📅 cc. n° 204 di lunedì 22/12/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Ventaglieri, 11
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 204 di lunedì 22 dicembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 1.529.179,86€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 22 dicembre ha assegnato 259.600 vincite.