SuperEnalotto premia l’online: vinti 10.663,24€
Centrato un punto 5 da capogiro con una giocata online🎯
I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà di realizzare i loro progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 208 di martedì 30/12/25
🎯 punti 5
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 208 di martedì 30 dicembre è stata conseguita una vincita con punti 5 da 10.663,24€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 30 dicembre ha assegnato 515.627 vincite.
A Caronno Pertusella sono stati centrati
3 punti 4SS e 3 punti 4 e 4 punti 3SS da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
