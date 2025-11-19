storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Vincitori

SuperEnalotto premia Roma: vinti 169.111,05€

A Roma è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-19-11.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
19 Novembre 2025
close

Giocata vincente

🏆

📍 Roma
📅 cc. n° 184 di mercoledì 19/11/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Tabacchi RM 132 situato in Piazza Del Biscione, 99

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 184 di mercoledì 19 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 169.111,05€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 18 novembre ha assegnato 316.920 vincite.  

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Scopri dove giocare a SuperEnalotto

online
App
ricevitoria

placeholder
Vincitori
north_east
date_range 19 Novembre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia l'online: vinti 32.256,08€

Centrato un punto 5 da capogiro con una giocata online su Sisal.it!🎯 Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

date_range 17 Novembre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia l'online: vinti 9.286,46€

Centrato 2 volte un punto 5 da capogiro con una giocata online su Sisal.it!🎯 I 2 fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

date_range 14 Novembre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Taranto: vinti 163.114,53€

A Taranto (TA) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 31 Ottobre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Partinico: vinti 83.437,08€

A Partinico (PA) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 29 Ottobre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Fano: vinti 83.437,08€

A Fano (PU) è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 29 Ottobre 2025
