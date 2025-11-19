SuperEnalotto premia Roma: vinti 169.111,05€
A Roma è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Roma
📅 cc. n° 184 di mercoledì 19/11/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Tabacchi RM 132 situato in Piazza Del Biscione, 99
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 184 di mercoledì 19 novembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 169.111,05€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 18 novembre ha assegnato 316.920 vincite.