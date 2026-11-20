SuperEnalotto e Win for Italia Team: 6 numeri per 2 grandi giochi

Con la tua sestina SuperEnalotto da oggi puoi aggiungere anche una giocata Win for Italia Team e sostenere concretamente lo sport olimpico italiano!

Giocando a SuperEnalotto, da oggi puoi aggiungere alla tua giocata anche Win for Italia Team, il nuovo gioco Sisal in collaborazione con il CONI, che mette in palio un premio sempre milionario e una destinazione speciale a sostegno dello sport e dei progetti olimpici italiani. La tua sestina SuperEnalotto può così diventare il punto di partenza per una nuova esperienza di gioco. A partire dai tuoi 6 numeri, puoi scegliere una nuova combinazione e metterla in gioco a Win for Italia Team. Giocando alla nuova lotteria contribuirai concretamente a sostenere lo sport olimpico dell’Italia Team: il 26,50% della raccolta, corrispondente all'intera quota di prelievo erariale, viene infatti destinato al CONI per finanziare progetti e iniziative dedicate agli atleti olimpici italiani, mentre il 65% della raccolta è destinato al montepremi. Come partecipare Sia online, da app che in ricevitoria, dopo aver giocato a SuperEnalotto puoi aggiungere una nuova giocata a Win for Italia Team scegliendo i tuoi numeri preferiti da 1 a 40. La nuova combinazione ha un costo di 2€. Puoi così continuare a inseguire il grande Jackpot di SuperEnalotto e, con una seconda giocata, provare a conquistare il premio sempre milionario di Win for Italia Team. Due giocate da 6 numeri per due sogni: il Jackpot da Sogno di SuperEnalotto e il Sogno Olimpico dei nostri atleti nazionali.