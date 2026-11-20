Giocare insieme è ancora più Super: scopri la Giocata di Gruppo
La Giocata di Gruppo SuperEnalotto si rinnova per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata
Da oggi, solo nei punti vendita, puoi creare una Giocata di Gruppo SuperEnalotto da condividere con amici o colleghi e personalizzarla scegliendo un nome e un’icona. Entrambi compariranno su ogni ricevuta di gioco.
Puoi comunicare i numeri scelti per la vostra giocata direttamente al tuo ricevitore di fiducia oppure chiedere una giocata veloce con una combinazione già pronta.
Personalizza la tua giocata
Rendi unica la tua giocata scegliendo un’icona tra quelle disponibili e, un nome, usandone uno che hai in mente oppure lasciandoti ispirare da una proposta casuale.
Se preferisci saltare la personalizzazione, su ogni ricevuta troverai l’icona del quadrifoglio e il nome “Sempre insieme”.
Per ogni quota acquistata avrete una ricevuta personalizzata con il nome e l’icona del gruppo.
Cosa aspetti? Chiedi al tuo ricevitore di fiducia come creare la tua prossima Giocata di Gruppo. Giocare insieme è ancora più Super!
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La Giocata di Gruppo SuperEnalotto si rinnova per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata
Da oggi, solo nei punti vendita, puoi creare una Giocata di Gruppo SuperEnalotto da condividere con amici o colleghi e personalizzarla scegliendo un nome e un’icona. Entrambi compariranno su ogni ricevuta di gioco. Puoi comunicare i numeri scelti per la vostra giocata direttamente al tuo ricevitore di fiducia oppure chiedere una giocata veloce con una combinazione già pronta. Personalizza la tua giocata Rendi unica la tua giocata scegliendo un’icona tra quelle disponibili e, un nome, usandone uno che hai in mente oppure lasciandoti ispirare da una proposta casuale. Se preferisci saltare la personalizzazione, su ogni ricevuta troverai l’icona del quadrifoglio e il nome “Sempre insieme”. Per ogni quota acquistata avrete una ricevuta personalizzata con il nome e l’icona del gruppo. Cosa aspetti? Chiedi al tuo ricevitore di fiducia come creare la tua prossima Giocata di Gruppo. Giocare insieme è ancora più Super! TROVA LA RICEVITORIA PIÙ VICINA A TE
Con la tua sestina SuperEnalotto da oggi puoi aggiungere anche una giocata Win for Italia Team e sostenere concretamente lo sport olimpico italiano!
Giocando a SuperEnalotto, da oggi puoi aggiungere alla tua giocata anche Win for Italia Team, il nuovo gioco Sisal in collaborazione con il CONI, che mette in palio un premio sempre milionario e una destinazione speciale a sostegno dello sport e dei progetti olimpici italiani. La tua sestina SuperEnalotto può così diventare il punto di partenza per una nuova esperienza di gioco. A partire dai tuoi 6 numeri, puoi scegliere una nuova combinazione e metterla in gioco a Win for Italia Team. Giocando alla nuova lotteria contribuirai concretamente a sostenere lo sport olimpico dell’Italia Team: il 26,50% della raccolta, corrispondente all'intera quota di prelievo erariale, viene infatti destinato al CONI per finanziare progetti e iniziative dedicate agli atleti olimpici italiani, mentre il 65% della raccolta è destinato al montepremi. Come partecipare Sia online, da app che in ricevitoria, dopo aver giocato a SuperEnalotto puoi aggiungere una nuova giocata a Win for Italia Team scegliendo i tuoi numeri preferiti da 1 a 40. La nuova combinazione ha un costo di 2€. Puoi così continuare a inseguire il grande Jackpot di SuperEnalotto e, con una seconda giocata, provare a conquistare il premio sempre milionario di Win for Italia Team. Due giocate da 6 numeri per due sogni: il Jackpot da Sogno di SuperEnalotto e il Sogno Olimpico dei nostri atleti nazionali.
La nuova lotteria di Sisal e CONI per sostenere progetti olimpici nazionali.
Dal 28 settembre arriva il nuovo gioco lottery in collaborazione con il CONI. Si tratta del primo gioco in Italia che unisce l'esperienza di gioco ad una destinazione sociale: il sostegno concreto ai progetti olimpici nazionali. Una novità pensata per farti sentire parte di qualcosa di ancora più grande! STAY TUNED
Il montepremi continua a crescere conquista il primato mondiale, superando i 220 milioni di euro
Il Jackpot di SuperEnalotto continua la sua corsa e supera quota 220 milioni di euro, diventando il più alto al mondo tra le principali lotterie internazionali. Un traguardo che segna anche un nuovo capitolo nella storia di SuperEnalotto: il montepremi attuale è infatti il secondo più alto di sempre, preceduto solo dal Jackpot da oltre 371 milioni di euro vinto nel febbraio 2023. Un Jackpot che fa sognare sempre più in grande. E tu cosa faresti se vincessi il Jackpot più alto al mondo?
Il montepremi continua a crescere e supera quota 210 milioni di euro, portando una ventata di sogni nell’estate degli italiani
Il caldo dell’estate non accenna a diminuire, ma c’è una cifra che continua a salire: il Jackpot di SuperEnalotto ha infatti superato i 210 milioni di euro. Un traguardo da record che rende ancora più frizzante la stagione estiva e accompagna le giornate degli italiani con la possibilità di immaginare un futuro completamente diverso, magari proprio grazie a un 6. Tra vacanze, giornate di sole e desideri da realizzare, il Jackpot continua la sua corsa. E mentre il montepremi cresce, cresce anche la domanda: chi sarà il prossimo a regalarsi il sogno più fresco dell’estate?
In occasione della festività di Ferragosto, sarà posticipata l’estrazione del concorso: N°131 del 15 agosto a lunedì 17 agosto 2026 Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia Online, da app o in Ricevitoria.