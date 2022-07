Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 2 luglio 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 14 giugno 2022

In questa prima estrazione della settimana, nessun vincitore del ‘6’ e del ‘5+1’. Il valore del Jackpot, pertanto, cresce e la prossima estrazione si gioca per 222.400.000 di euro.

Estrazione dopo estrazione, il Jackpot del SuperEnalotto cresce, diventando sempre più ambito per i giocatori della lotteria italiana. Il concorso numero 71 che si è giocato oggi, martedì 14 giugno, ci ha lasciati senza ‘6’ e ‘5+1’, facendo aumentare ancora di più il premio di prima categoria. Per la prossima estrazione, infatti, è previsto un montepremi dal valore di 222.400.000 euro. La combinazione vincente dell'ultima estrazione del SuperEnalotto è: 7, 34, 48, 50, 53, 67, Jolly 52, SuperStar 52. Vincite del SuperEnalotto di oggi Nessuna vincita milionaria ma, al suo posto, una pioggia di premi! Sono 9 i giocatori che questa sera hanno centrato un punto al Superenalotto. Otto fortunati hanno indovinato 5 numeri della sestina vincente; mentre un giocatore ha centrato il ‘4 Stella’, il punto assegnato a chi indovina 4 numeri della sestina e il SuperStar. Chi ha centrato il ‘5’ si aggiudica un premio di 28.837,79 euro. Si tratta di giocatori distribuiti tra Imperia, Malles Venosta, Borgo San Lorenzo, Cagliari, Lucera, Luzzi e Latina. Queste vincite sono state realizzate con tre Quick Pick, due schedine a due pannelli e due giocate da tastiera. Per il vincitore del ‘4 Stella’, invece, vanno 37.516 euro. Il prossimo appuntamento con la fortuna è per giovedì 16 giugno 2022, quando in palio ci saranno oltre 220 milioni di euro. Per partecipare alla lotteria del SuperEnalotto vi ricordiamo che è possibile giocare in tutte le ricevitorie abilitate, oppure comodamente online via web sui siti autorizzati o anche da App ufficiale SuperEnalotto.