Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 21 luglio 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 12 luglio 2022

In questo caldo martedì di luglio, non si mostra il 6 milionario e nemmeno il 5+1. Per fortuna che a rinfrescare la serata arriva SuperEstate, la promozione di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 100 premi da 50.000 euro!

L’ambito 6 del SuperEnalotto, che garantirebbe la vincita del premio di prima categoria da oltre 200 milioni di euro, continua a non uscire. Pertanto, il montepremi prosegue la sua ascesa, alzando ancora di più la posta in gioco. Per il prossimo concorso SuperEnalotto di giovedì 14 luglio, il Jackpot a disposizione dei punti 6 è di 237.700.000, cifra che ha già raggiunto e superato il record di premio SuperEnalotto più alto di sempre. Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto numero 83 di oggi: 11, 56, 63, 66, 68, 72, Jolly 58, SuperStar 68. Passiamo alle quote del concorso odierno. In questa prima estrazione della settimana, non è uscito nessun ‘6’ e ‘5+1’, le categorie di vincita che garantirebbero i premi più alti in palio per l’estrazione. Otto giocatori, invece, hanno indovinato cinque numeri su sei: un buon risultato, dato che i fortunati porteranno a casa un premio da 32.688,65 euro ciascuno. Il punto SuperStar offre un numero in più da giocare e aumentate possibilità di vincita. Per questo 4 giocatori totalizzano 33.992 euro a persona, centrando 4 numeri più il numero Superstar. SuperEstate, scopri se hai vinto con la promozione di SuperEnalotto Nell’estrazione di martedì 12 luglio 2022 sono stati estratti i 100 codici vincenti dell’iniziativa SuperEstate SuperEnalotto, che dal 12 al 16 mette in palio 100 premi garantiti per ogni estrazione dal valore di 50.000 euro. I concorsi interessati al gioco SuperEstate sono quelli di martedì 12 luglio, giovedì 14 luglio e sabato 16 luglio. Scopri se il tuo codice è quello vincente su https://www.superenalotto.it/news/promozioni/2022/super-estate