SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 132 di martedì 19 agosto 2025
La luce dell'attenzione per le vincite di questa sera si accende in Lombardia, in un piccolo ma caratteristico centro. Non si tratta del punto "6", assente da tempo, né del punto "5+". Il Jackpot aggiunge ancora una bella somma al suo totale e continua la sua crescita
Giocare responsabilmente significa consapevolmente, significa con capacità di controllo, rendendosi bene conto di quello che si sta facendo.
Il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante anche in questa utile funzione. Perché consente di impostare i limiti di spesa e insieme controllare comodamente i risultati delle giocate.
E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 132 del SuperEnalotto di martedì 19 agosto 2025 è: 5, 10, 51, 62, 77, 81. Numero Jolly 74, SuperStar 58.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Sempre più lontano l'ultimo punto "6" visto in questo gioco, nel frattempo sono stati veramente tanti gli euro che hanno preso migliaia e migliaia di vie diverse in tantissimi comuni d'Italia. Assente anche il punto "5+", è un punto "5" importante a fare notizia. Se l'aggiudica una schedina vincente giocata a UGGIATE-TREVANO (CO) presso il punto vendita BAR situato in VIA VITTORIO VENETO, 12 che fa vincere 132.347,93 euro.
Al Numero SuperStar il più alto è il punto "3 Stella" indovinato da novantandue giocatori che totalizzano 2.189,00 euro.
Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 40,7 milioni di euro.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 21 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 21 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La luce dell'attenzione per le vincite di questa sera si accende in Lombardia, in un piccolo ma caratteristico centro. Non si tratta del punto "6", assente da tempo, né del punto "5+". Il Jackpot aggiunge ancora una bella somma al suo totale e continua la sua crescita
Nell'estrazione in cui il Jackpot supera i 40 milioni di euro, non è stato indovinato il punto "6". Ed anche il punto "5+" risulta assente dal concorso odierno. Questa estrazione eccezionale del lunedì recupera quella di sabato scorso la quale, a sua volta, sostituiva quella del giorno prima, venerdì 15 agosto, giorno festivo.
Nell'estrazione in cui il Jackpot supera i 40 milioni di euro, non è stato indovinato il punto "6". Ed anche il punto "5+" risulta assente dal concorso odierno. Questa estrazione eccezionale del lunedì recupera quella di sabato scorso la quale, a sua volta, sostituiva quella del giorno prima, venerdì 15 agosto, giorno festivo. La combinazione vincente del concorso numero 131 del SuperEnalotto di lunedì 18 agosto 2025 è: 5, 19, 58, 59, 83, 87. Numero Jolly 10, Numero SuperStar 32. SuperEnalotto, le vincite di oggi La comunicazione delle vincite di oggi del SuperEnalotto parte dal punto "5" che è stato indovinato da tre giocatori i quali totalizzano la somma di 37.418,27 euro. Per quanto riguarda il Numero Superstar - nella prima delle cinque estrazioni di questa settimana - troviamo un solo giocatore che con il punto "4 Stella" si aggiudica 28.284,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 40,1 milioni di euro.
Assenti il punto "6" e il punto "5+", il punto "5" fa visita in Campania e in Puglia nella prima estrazione post ferragostana, ossia della seconda metà del mese. Intanto il Jackpot continua sicuramente a crescere per la prossima estrazione.
A metà agosto c'è chi è già andato in ferie e sta tornando a casa e c'è chi invece parte ora per le meritate ferie. In ogni caso il budget personale viene intaccato. Per non interrompere la partecipazione al SuperEnalotto il gioco online consente di impostare responsabilmente i limiti di spesa e, in caso di vincita di qualsiasi categoria, di incassare più agevolmente il premio. La combinazione vincente del concorso numero 130 del SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025 è: 6, 15, 25, 31, 72, 79. NUmero Jolly 54, Numero SuperStar 31. SuperEnalotto, le vincite di oggi Oggi il concorso premia due cittadine meridionale che sono anche due mete turistiche estive del nostro straordinario Paese. Il punto "5" è quello che compare per primo, in assenza del punto "6" e del punto "5+". Con il punto "5" infatti due giocatori si aggiudicano 80.237,17 euro. Questo accade con giocate effettuate a CASAL VELINO (SA) presso il punto vendita TABACCHI RIV N1 situato in CORSO EUROPA, 67 e a UGENTO (LE) presso il punto vendita EMPORIO ADRIANA situato in CORSO UXENTUM ANGOLO VIA RE PIRRO, SNC. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, con il punto "4 Stella" quattro giocatori totalizzano 26.968,00 euro. L'estrazione di oggi recupera quella di ieri non effettuata per la festività religiosa. Lunedì quindi si recupera l'estrazione di oggi. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 39,5 milioni di euro.
Alla vigilia di Ferragosto il SuperEnalotto non presenta vincitori che hanno indovinato il punto "6". I tantissimi euro che il gioco distribuisce prendono moltissime altre strade per tutto lo splendido Paese, domani in festa. Cresce quindi il Jackpot per la seconda metà del mese.
Alla vigilia di Ferragosto il SuperEnalotto non presenta vincitori che hanno indovinato il punto "6". I tantissimi euro che il gioco distribuisce prendono moltissime altre strade per tutto lo splendido Paese, domani in festa. Cresce quindi il Jackpot per la seconda metà del mese. La combinazione vincente del concorso numero 129 del SuperEnalotto di giovedì 14 agosto 2025 è: 3, 19, 30, 47, 49, 75. Numero Jolly 35, Numero SuperStar 14. SuperEnalotto, le vincite di oggi Tutto pronto per la Festa di domani? Ferragosto nel calendario laico, Assunzione di Maria in Cielo per il calendario cristiano cattolico. Quindi domani non ci sarà la consueta estrazione del venerdì. Ma vediamo cosa è successo oggi. Con il punto "5" troviamo ben otto giocatori che totalizzano 20.187,76 euro, mentre sul fronte del Numero SuperStar è il punto "4 Stella" il più alto e quello, quindi, che fa vincere a due giocatori la somma di 21.519,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 38,6 milioni di euro.
Si è andati vicino, ma non tanto da farli uscire, a vedere i punti maggiori del SuperEnalotto stasera. Non ci sono i punti "6" né i punti "5+" nell'estrazione di questa sera, ma più vincitori che si dividono le vincite successive. Il Jackpot sale per la prossima estrazione, ultima della prima metà d'agosto.
Si è andati vicino, ma non tanto da farli uscire, a vedere i punti maggiori del SuperEnalotto stasera. Non ci sono i punti "6" né i punti "5+" nell'estrazione di questa sera, ma più vincitori che si dividono le vincite successive. Il Jackpot sale per la prossima estrazione, ultima della prima metà d'agosto. La combinazione vincente del concorso numero 128 del SuperEnalotto di martedì 12 agosto 2025 è: 7, 11, 26, 59, 82, 83. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 54. SuperEnalotto, le vincite di oggi Semaforo rosso per il punto "6" e uguale posizione anche per il punto "5+": non passano. Il punto "5" invece, come spesso accade, è il più alto ad essere indovinato e per dieci fortunati giocatori significa una vincita 15.900,84 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" il più consistente e per otto fortunati questo è il modo di incassare 22.353,00 euro. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 38 milioni di euro.
Estrazione senza colpi di scena eclatanti, come invece sono state un po' le ultime. Assenti il punto '6' e il punto '5+' è il punto '5' il punto più alto indovinato. Il Jackpot continua imperterrito quindi la sua ascesa divenendo sempre più ambito dai giocatori.
Estrazione senza colpi di scena eclatanti, come invece sono state un po' le ultime. Assenti il punto '6' e il punto '5+' è il punto '5' il punto più alto indovinato. Il Jackpot continua imperterrito quindi la sua ascesa divenendo sempre più ambito dai giocatori. La combinazione vincente del concorso numero 127 del SuperEnalotto di sabato 9 agosto 2025 è: 6, 18, 40, 41, 45, 88. Jolly 37, SuperStar 12. SuperEnalotto, le vincite di oggi Le settimana prima di quella che porta al Ferragosto si chiude con un'estrazione che non riserva sorprese nei punti più alti. Assenti il punto "6" e il punto "5+" è il punto "5" il primo dei generosi punti indovinati. Con il punto "5" infatti ci sono sei giocatori che totalizzano 29.178,48 euro. Sul fronte del Numero SuperStar, assenti anche qui i big, il punto "4 Stella" è indovinato da due giocatori che incassano 40.796,00 euro. A proposito di Ferragosto - festa religiosa dell'Assunzione di Maria in Cielo - il 15 non si terrà l'estrazione solita del venerdì. Intanto il Jackpot continua ad aumentare, arrivando per la prossima estrazione a 37,3 milioni di euro.