SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 132 di martedì 19 agosto 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 127 di sabato 9 agosto 2025

Estrazione senza colpi di scena eclatanti, come invece sono state un po' le ultime. Assenti il punto '6' e il punto '5+' è il punto '5' il punto più alto indovinato. Il Jackpot continua imperterrito quindi la sua ascesa divenendo sempre più ambito dai giocatori.

Quindi, se le ultime estrazioni hanno visto vincite più consistenti, stasera lo sono un po' meno. Ma parliamo solo dei punti principali, c'è in realtà molto di più da scoprire, tutte le altre categorie di premi. Come? Certamente su questo sito se si ha una schedina cartacea, con pazienza, estrazione per estrazione. Ma questo è anche uno dei vantaggi che offre invece il gioco online del SuperEnalotto: controllare tutte le giocate in automatico e in caso di vincita incassare più agevolmente i meritati euro. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 127 del SuperEnalotto di sabato 9 agosto 2025 è: 6, 18, 40, 41, 45, 88. Jolly 37, SuperStar 12. SuperEnalotto, le vincite di oggi Le settimana prima di quella che porta al Ferragosto si chiude con un'estrazione che non riserva sorprese nei punti più alti. Assenti il punto "6" e il punto "5+" è il punto "5" il primo dei generosi punti indovinati. Con il punto "5" infatti ci sono sei giocatori che totalizzano 29.178,48 euro. Sul fronte del Numero SuperStar, assenti anche qui i big, il punto "4 Stella" è indovinato da due giocatori che incassano 40.796,00 euro. A proposito di Ferragosto - festa religiosa dell'Assunzione di Maria in Cielo - il 15 non si terrà l'estrazione solita del venerdì. Intanto il Jackpot continua ad aumentare, arrivando per la prossima estrazione a 37,3 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 12 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 12 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.