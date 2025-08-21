SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 130 di sabato 16 agosto 2025

Assenti il punto "6" e il punto "5+", il punto "5" fa visita in Campania e in Puglia nella prima estrazione post ferragostana, ossia della seconda metà del mese. Intanto il Jackpot continua sicuramente a crescere per la prossima estrazione.

A metà agosto c'è chi è già andato in ferie e sta tornando a casa e c'è chi invece parte ora per le meritate ferie. In ogni caso il budget personale viene intaccato. Per non interrompere la partecipazione al SuperEnalotto il gioco online consente di impostare responsabilmente i limiti di spesa e, in caso di vincita di qualsiasi categoria, di incassare più agevolmente il premio. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 130 del SuperEnalotto di sabato 16 agosto 2025 è: 6, 15, 25, 31, 72, 79. NUmero Jolly 54, Numero SuperStar 31. SuperEnalotto, le vincite di oggi Oggi il concorso premia due cittadine meridionale che sono anche due mete turistiche estive del nostro straordinario Paese. Il punto "5" è quello che compare per primo, in assenza del punto "6" e del punto "5+". Con il punto "5" infatti due giocatori si aggiudicano 80.237,17 euro. Questo accade con giocate effettuate a CASAL VELINO (SA) presso il punto vendita TABACCHI RIV N1 situato in CORSO EUROPA, 67 e a UGENTO (LE) presso il punto vendita EMPORIO ADRIANA situato in CORSO UXENTUM ANGOLO VIA RE PIRRO, SNC. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, con il punto "4 Stella" quattro giocatori totalizzano 26.968,00 euro. L'estrazione di oggi recupera quella di ieri non effettuata per la festività religiosa. Lunedì quindi si recupera l'estrazione di oggi. Intanto il Jackpot continua a crescere, arrivando per la prossima estrazione a 39,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di lunedì 18 agosto del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, lunedì 18 agosto 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.