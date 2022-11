Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 novembre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 novembre 2022

Due vincite da oltre 30.000 euro grazie al 4 Stella ma ancora nessun '6', mentre il Jackpot continua la sua corsa e supera i 300 milioni di euro.

Mentre l’Italia attende di conoscere il suo nuovo milionario, sale ancora la febbre da SuperEnalotto. Il Jackpot, infatti, vola a 306.4 milioni di euro: si tratta del montepremi attualmente più alto d’Europa. In questa estrazione, tuttavia, non registriamo alcun '6', quindi il giocatore più fortunato d'Italia deve ancora essere individuato dalla dea bendata. Scopriamo di seguito la combinazione dell'ultima estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 10 novembre 2022: 10, 16, 18, 34, 39, 45, Jolly 87, SuperStar 3. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nell’estrazione odierna di giovedì 10 novembre 2022, sono in due a centrare il '4 Stella', quindi quattro dei numeri estratti più il Superstar, accaparrandosi ben 32.275 euro ciascuno. Sono 13, invece, le schedine giocate in Italia che riportano esattamente cinque dei numeri estratti oggi. A quanto ammonta il premio per ognuna di queste schedine fortunate? Alla cifra invidiabile di 24.175,35 euro. Come giocare al SuperEnalotto Volete provare a fare vostro il Jackpot in palio per il prossimo concorso SuperEnalotto? Scegliete come partecipare al gioco, se online o in ricevitoria, convalidate la vostra giocata e incrociate le dita. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Buona fortuna a tutti i giocatori che proveranno a diventare il nuovo milionario d'Italia al prossimo concorso di sabato 12 novembre 2022!