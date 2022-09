Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 settembre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 13 settembre 2022

Il SuperEnalotto di oggi ha distribuito una valanga di premi in tutta Italia: tanti i punti ‘5’, ma non scherzano neanche i ‘4 Stella’.

Quanto hanno vinto oggi al SuperEnalotto? Scopri le quote di vincita e il jackpot in palio per la prossima estrazione della Lotteria più popolare d’Italia. Il concorso numero 110 del SuperEnalotto non ha arriso a nessun giocatore in cerca del Jackpot milionario. La lotteria italiana ancora una volta ha lasciato a bocca asciutta i milioni di giocatori che ambivano al montepremi più alto della storia del gioco in Italia. L’ultimo ‘6’ risale a più di un anno fa e pertanto il Jackpot continua a salire. Ecco la sestina estratta, il numero Jolly e il numero SuperStar del concorso numero 110 del SuperEnalotto di oggi, martedì 13 settembre: 5, 9, 16, 20, 23, 69, Jolly 31, SuperStar 46. Le vincite SuperEnalotto di oggi Ritenta, la prossima volta sarai più fortunato! L’estrazione di oggi non ha concesso vincite alte come quelle in palio per i punti ‘6’ e ‘5+1’, ma in compenso abbiamo un cospicuo numero di giocatori che ha centrato i punti minori. Stanno festeggiando i vincitori del punto ‘5’, ben 51 in totale, che mettono in tasca 5.239,13 euro; mentre il numero SuperStar ha fatto vincere a 13 fortunati la bellezza di 8.937 euro grazie al punto ‘4 Stella’. Il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua ascesa Il prossimo appuntamento con la lotteria previsto per giovedì 15 settembre 2022 mette in palio la bellezza di 271.500.000 euro. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 111 del SuperEnalotto? Scegliete se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.