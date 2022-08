Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 25 agosto 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 23 agosto 2022

Due vincite da oltre 40.000 euro ma ancora nessun '6', mentre il Jackpot continua la sua corsa e sfiora i 260 milioni di euro.

Sale la febbre da SuperEnalotto ed il montepremi in palio non frena la sua corsa. Vola infatti a 259.6 milioni di euro il montepremi per chi dovesse centrare la sestina dei sogni. In questa estrazione numero 101 tuttavia non registriamo alcun '6', quindi il giocatore più fortunato d'Italia deve ancora essere individuato dalla dea bendata. Scopriamo di seguito la combinazione dell'ultima estrazione di oggi, martedì 23 agosto 2022: 7, 44, 47, 51, 52, 85, Jolly 89, SuperStar 72. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nell’estrazione odierna di martedì 23 agosto 2022 in due hanno centrato il '4 Stella', quindi quattro dei numeri estratti più il Superstar, accaparrandosi ben 40.651,00 € ciascuno. Sono nove invece le schedine giocate in Italia che riportano esattamente cinque dei numeri estratti oggi. A quanto ammonta il premio per ognuna di queste schedine fortunate? Alla cifra invidiabile di 29.329,23 €. Le vincite con punti '5' di stasera sono state realizzate con diversi tipi di giocate: schedina a 5 pannelli, giocata da tastiera, Quick Pick e Quick Pick Multistella. Sapete come si gioca una schedina Quick Pick? La giocata Quick Pick è il modo più semplice per compilare una schedina del SuperEnalotto. Il terminale decide per te la combinazione, scegliendo casualmente i numeri da giocare. Come giocare al SuperEnalotto Volete provare a fare vostro il Jackpot in palio per il prossimo concorso SuperEnalotto? Scegliete come partecipare al gioco, se online o in ricevitoria, convalidate la vostra giocata e incrociate le dita. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Buona fortuna a tutti i giocatori che proveranno a diventare il nuovo milionario d'Italia al prossimo concorso di giovedì 25 agosto 2022!