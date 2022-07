Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 26 luglio 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 21 luglio 2022

L’ultima estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 luglio ha regalato gioie a 12 fortunati giocatori che hanno centrato cinque numeri estratti.

Nel concorso numero 87 di SuperEnalotto non sono stati realizzati ‘6’ o ‘5+1’, ma non sono di certo mancati ricchi premi per diversi fortunati giocatori. Ben 12 giocatori hanno portato a casa un premio da 18.817,63 euro indovinando cinque numeri. Due delle giocate vincenti sono state registrate a Milano, mentre le altre sono state convalidate a Villarosa (EN), Dervio (LC), Podenzano (PC), Adria (RO), Finale Emilia (MO), Noceto (PR), Roma (RM), Osimo (AN), Torre del Greco (NA). Ma non sono gli unici a festeggiare stasera: altri quattro giocatori hanno realizzato il punto '4 Stella', mettendo in tasca un ricco montepremi da 27.625 euro ciascuno. La combinazione estratta dell'estrazione SuperEnalotto di oggi è stata: 7, 14, 24, 43, 44, 90, Jolly 66, SuperStar 19. Il Jackpot del SuperEnalotto continua a crescere Nel frattempo il Jackpot non ferma la sua corsa da record e nella prossima estrazione prevista per sabato 23 luglio metterà in palio 242.500 milioni di euro. L'ultima sestina vincente risale a oltre un anno fa, quel fatidico sabato 22 maggio scorso, quando un fortunato giocatore di Montappone in provincia di Fermo ha vinto 156 milioni di euro. La Lombardia detiene (per adesso) il primato della vincita record: 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019. Volete tentare la fortuna e cercare di vincere il Jackpot milionario del SuperEnalotto? Scopri come convalidare la tua giocata in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che puoi registrare la tua giocata fino alle ore 19.30 del giorno di estrazione.