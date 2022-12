Numeri vincenti del SuperEnalotto del 29 dicembre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 20 dicembre 2022

Anche oggi nessuno indovina la sestina vincente, dunque il Jackpot continua a crescere. Per fortuna che i punti ‘5’ e ‘4 Stella’ non sono avari e regalano una pioggia di premi in tutta Italia.

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, martedì 20 dicembre 2022, non trova ancora un vincitore per l'incredibile Jackpot in palio. Mentre il futuro milionario - il giocatore che porterà a casa il montepremi più alto d'Italia - si aggira ignaro là fuori, il ricco premio di prima categoria continua a crescere. Questa è la combinazione vincente del concorso numero 152 del SuperEnalotto di martedì 20 dicembre 2022: 7, 12, 23, 73, 81, 87, Jolly 35, SuperStar 8. Sono ben nove i fortunati che, centrando il '5', totalizzano un premio da 35.836,83 euro ciascuno. Sono in undici, invece, ad aver centrato il '4 Stella', portando a casa un bel gruzzoletto, 21.931 euro, mentre nessuno ha indovinato la combinazione per il '5 Stella' o il '5+1'. Come si gioca al SuperEnalotto? Sai come si gioca al SuperEnalotto e come funziona il numero SuperStar? SuperStar è un gioco extra che può essere abbinato alla giocata tradizionale per aumentare le probabilità di vincita. Con SuperStar, oltre alle normali categorie del SuperEnalotto, ne hai a disposizione anche altre e vinci anche se fai 1 o 0. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 153 del SuperEnalotto? Il prossimo appuntamento con il SuperEnalotto è previsto per giovedì 22 dicembre 2022, quando in palio ci saranno 331.900.000 di euro. Scegliete se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.