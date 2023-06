Numeri vincenti del SuperEnalotto del 1 giugno 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 20 maggio 2023

Saper aspettare è una bella qualità. Per il '6' almeno il prossimo concorso nel migliore dei casi, per conoscere la sestina uscita basta andare avanti con la lettura

In sessanta concorsi svoltisi quest'anno abbiamo visto solo due sei che hanno sbaragliato, portandoselo via, il montepremi. Tutte le altre volte, questa compresa, il montepremi è salito. Come la voglia di scoprire, oltre il sei, tutto quel che c'è da sapere per controllare la propria schedina. Anche stasera è il momento di tirarla fuori, in caso insieme agli occhiali da vicino. Il Jackpot per il prossimo concorso di martedì 23 maggio continua la sua ascesa arrivando a 34,3 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 60 del SuperEnalotto di sabato 20 maggio 2023: 18, 32, 37, 46, 64, 70, Jolly 30, SuperStar 44. SuperEnalotto le vincite di oggi Eccoli i numeri estratti, li avete appena visti. La notizia che vi diamo noi è che non ci sono né punti '6' né punti '5+'. Ci sono otto 'punti 5' che vincono 32.070,28 euro. Da qui, quindi, cominciano le possibili buone notizie che vi potete dare da soli. Come quella del Numero SuperStar dove c'è un grande '5 Stella' che vale 801.757,00 euro e tre '4 Stella' che vincono 46.791euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di martedì 23 maggio per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 61 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.