Numeri vincenti del SuperEnalotto del 14 marzo 2023

Estrazione di metà marzo, e con temperature meno rigide. Tornerà il grande freddo? SuperEnalotto invece è sempre caldo, raccoglie sempre tanto entusiasmo e a ragione. Ci sono due tipi di brividi che si possono provare: se esce il '6' correre a vedere se è la propria giocata, se non esce controllare comunque i numeri se ci hanno portato qualche lieta sorpresa.

Il Jackpot per il prossimo concorso di giovedì 16 marzo continua ad aumentare arrivando a 68,9 milioni di euro.

Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 31 del SuperEnalotto di martedì 14 marzo 2023: 8, 20, 25, 64, 87, 88, Jolly 75, SuperStar 34.

SuperEnalotto le vincite di oggi



Se le statistiche fossero utili in questi giochi potremo dire che il '6' si farà aspettare ancora tanto essendo uscito relativamente da poco. Ma così non è, ogni estrazione fa storia a sé: con gli stessi numeri una volta si può fare '6' e un'altra '0'. Passando per tutta una serie di punti vincenti o perdenti, cioè il punto '1'. Frequentissimo! Fa un pochino rabbia perché sarebbe bastato un altro numeretto azzeccato e già con il '2' si sarebbe passati all'incasso. Certo non una gran somma, ma una colazione al bar con il '2' ci scappa (e mancia se siamo generosi). Ma vediamo questa sera che cosa è successo nel concorso più amato d'Italia. Abbiamo detto niente '6' e anche il '5+' non è uscito, oramai fanno coppia fissa ma attenzione che anche le coppie fisse possono... scoppiare. Tappeto rosso per il nostro elegantissimo punto '5' che, azzeccato da otto schedine, porterà ai vincitori l'imbarazzo della scelta di come spendere o risparmiare la vincita di 30.556,71 euro. Al Numero Super Star è il punto '4 Stella' che si fa carico per primo tra i suoi colleghi premi di portare un po' di felicità a 3 giocatori che incassano 29.008 euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di giovedì 16 marzo per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia.



