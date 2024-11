Numeri vincenti del SuperEnalotto del 12 novembre 2024

Termosifoni accesi? Ancora a macchia di leopardo in tutta Italia; da qualche parte c'è bisogno di scaldarsi di più, altrove di meno. Scalda sempre - meno l'estate che invece rinfresca - il gioco del SuperEnalotto. "Avrò vinto? Non avrò vinto? E se ho vinto, quanto ho vinto?". Poi arriva l'estrazione e immaginiamo una scena fantastica con pacchetti di banconote e monete che volano dalla sala delle estrazioni di Roma in tutta Italia. Oggi, per dire, sommando tutte le categorie di premio di vario tipo ci sono state circa 345mila vincite in tutta Italia. Oh, ricordatevi di controllare la schedina, eh?

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 180 del SuperEnalotto di martedì 12 novembre: 13, 28, 29, 32, 39, 81, Jolly 82, SuperStar 36.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Abbiamo accennato qualcosa sotto il titolo della pagina, quello che in un giornale cartaceo si sarebbe chiamato 'strillo' e che, sempre gurdando indietro, ricorda lo strillone che vendeva il giornale in strada. Non ci sono i punti '6' e '5+', peggio per loro. Il punto '5' stasera è stato indovinato da sei fortunati che totalizzano 29.115,19 euro. Dicevamo del Numero SuperStar, ecco: stasera il punto più alto è il punto '4 Stella' che per due fortunati vale 42.684 euro. Il montepremi si accinge ad arrivare a 31, ma per il prossimo concorso vale 30,9 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 15 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.