Numeri vincenti del SuperEnalotto del 25 ottobre 2024

Non ci pensate proprio; il punto '6' non è uscito, il punto '5+' nemmeno. Lo splendido punto '5' sciorina due vincite da maestro qual è. Felice il montepremi che spacca i 23.

Italia divisa in due, dice la radio mentre scriviamo, metà al Nord sotto la pioggia, metà al Sud ancora al sole. C'è però chi unisce tutti, è la passione per il SuperEnalotto che stasera infatti premia uno 'di su' e uno 'di giù'. Troppo forte questo gioco, se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Chissà se i due già lo sanno, chissà se stanno già festeggiando. Sarebbe da commedia americana se i due si conoscessero e stessero provando a telefonarsi per dirselo senza riuscirci. Dai, si gioca anche noi. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 170 del SuperEnalotto di venerdì 25 ottobre: 5, 11, 39, 41, 62, 80, Jolly 78, SuperStar 33. SuperEnalotto, le vincite di oggi Del punto '6' si ricorda una recente uscita, la seconda dell'anno, quindi stasera niente. Del punto '5+' lo stesso. Questa sera la scena è come spesso accade tutta del punto '5' indovinato da due schedine a diversi chilometri di distanza. Le vincite valgono 62.871,34 euro e prendono le vie di: RONCHI DEI LEGIONARI (GO) nella TABACCHERIA FINATTI in VIA ROMA, 86 e di FRATTAMAGGIORE (NA) nell'esercizio dei F.LLI SPILLATICO DI SPILLATICO GIUSEPPE & C SAS in VIA DON MINZONI 41 ANG.VIA MISENO, 97101. Al Numero SuperStar emerge su tutti il punto '4 Stella' cehìntrato da due giocatori che totalizzano 34.970 euro. Montepremi a disposizione per la prossima estrazione: 23 milioni di euro. Stop Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 26 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.