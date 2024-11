Numeri vincenti del SuperEnalotto del 28 novembre 2024

SuperEnalotto come un castello medievale da assaltare per espugnarlo. Il punto '6' e il punto '5+' si nascondono nel torrione, l'unico che si lascia conquistare è il punto '5'. Questo avviene da parte dei giocatori che, con le scalette sulle quali si arrampicano, cioè le schedine vincenti, non vengono respinti dai pentoloni di olio bollente o dalle frecce incendiarie dei difensori. Che scena cruenta! Ma con tanta violenza in giro cambiamo paragone e facciamolo più pacifico. Le schedine del SuperEnalotto sono tante api che si posano sui fiori, quelle vincenti sono quelle che impollinano le piante da cui nascono i frutti delle vincite. W le api, c'è bisogno di difenderle perché sono importantissime.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 188 del SuperEnalotto di giovedì 28 novembre: 3, 8, 37, 54, 74, 84, Jolly 26, SuperStar 26.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



No, no, no. Non è aria di punto '6', immaginiamo che farà una sopresa ma nessuna sa quando; stasera è un valentissimo punto '5' che firma la copertina dei risultati del concorso. E allora diciamo subito che questo punto '5' è stato indovinato da quattro giocatori che totalizzano 42.142,07 euro. E al Numero SuperStar, il punto analogo, sempre dispensatore di belle notizie, è il punto '4 Stella' che per otto giocatori vale 33.665 euro. Sapete il montperemi che cifra indica stasera per il prossimo concorso? Beh: 37,8 milioni di euro. Che ne pensate?

