Numeri vincenti del SuperEnalotto del 30 novembre 2024

Novembre 2024 va in archivio e saluta tutti con un'estrazione straordinaria, in realtà con due estrazioni straordinarie considerando anche quella di ieri. C'è della magia nell'aria? C'è chi ci crede, come a Babbo Natale: certo quando capitano certe cose sembra che magia e Babbo Natale esistano davvero. La notizia brutta è che non esistono, quella bella è che può capitare in qualsiasi estrazione dell'anno, e ci avviciniamo alla duecentesima. Resta la straordinatarietà ed è qualcosa che premia non solo il '5+' uscito ma persino il '5' il quale merita la sua importante parte di gloria.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 191 del SuperEnalotto di sabato 30 novembre: 27, 48, 50, 69, 74, 81, Jolly 13, SuperStar 36.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Dopo la premessa fatta sopra qualcuno ancora si chiederà del punto '6' ma stasera non ne parliamo proprio. Abbiamo un punto '5+' con il quale l'unico fortunato vincitore totalizza 598.757,64 euro. Costui o costei ha giocato la schedina a PAVONE CANAVESE (TO) nell'esercizio di IACHI BONVIN CRISTIAN in STRADA TORINO, 2. E, dicevamo, anche il punto '5' indovinato da un solo giocatore si trasforma in una bella vincita di 193.444,78 euro. Qui la giocata è avvenuta a OLIENA (NU) nel BAR CAFFE' MALUNE di VIA GALIANI, 80B. Al Numero SuperStar sette scommettitori hanno preso il punto '4 Stella' vincendo 31.904 euro. Resta da dire del montepremi che per il prossimo consorso vale 39,3 milioni di euro. Buona domenica e alla prossima!

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 3 dicembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.