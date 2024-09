Numeri vincenti del SuperEnalotto del 5 settembre 2024

Bisogna saper perdere non sempre si può vincere, cantava un gruppo inglese in uno stentato italiano ma in coppia con uno dei più grandi italiani degli ultimi 50 anni. Ma invece al SuperEnalotto stasera sono tanti quelli che vincono, forse meno di ciò che hanno sperato ma chi si contenta gode. Queste prime estrazioni di settembre sono un po' come quelle allerte meteorologiche che promettono ma non mantengono. Sarà per la prossima volta, la aspettiamo.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 141 del SuperEnalotto di giovedì 5 settembre: 4, 5, 29, 32, 69, 89, Jolly 15, SuperStar 46.

Certo, la speranza non muore mai; possiamo dire che barcolla ma non molla. Chi aspetta il punto '6' per cambiare vita o chi aspetta il punto '5+' per cambiare almeno girovita stasera resterà deluso. Abbiamo un punto '5' indovinato da tredici fortunati che totalizzano 13.157,42 euro e al Numero SuperStar un punto '3 Stella' (ce ne siamo persi molti di punti precedenti, eh?) che per novantasei giocatori vale 2.114 euro. Fiero e sfrontato avanza il montepremi fino a raggiungere quota 71,3 milioni di euro disponibili per il prossimo concorso.

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 6 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.