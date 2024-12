Sarà il freddino, sarà l'inizio del weekend, sarà il dicembre già avviato - tutti pronti per gli addobbi domestici domenica? - ma ci sembra proprio che il SuperEnalotto "frizzanteggi" (vi piace?). Non mancano poi tante estrazioni da qui alla fine dell'anno e forse fanno a gara per mostrare chi è meglio dell'altra. Ma al meglio non c'è mai fine e fa parte del gioco anche aspettare l'uscita del punto '6'. Consigliamo vivamente però di abbonarsi alla belle notizie che arrivano dagli altri punti, stasera il Numero SuperStar è proprio super.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 194 del SuperEnalotto di venerdì 6 dicembre: 21, 48, 60, 61, 67, 71, Jolly 86, SuperStar 22.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Oggi è il 6, ma solo sul calendario. Perché il punto così chiamato latita in buona (?) compagnia del punto '5+'. Il punto '5' vale 32.363,50 euro per quattro scommettitori che l'hanno azzeccato. Al Numero SuperStar sono invece cinque quelli che hanno indovinato il punto '4 Stella' , e che totalizzano 51.446 euro. Di questi cinque quattro hanno vinto anche un punto '4' . Le vincite sono avvenute a: BARI (BA) nella CAFFETTERIA FANELLI in VIA MONFALCONE, 26; a MILANO (MI) nel BAR TABACCHI ARGONNE in PIAZZA ANDREA FUSINA, 2; CORBETTA (MI) nel BAR TABACCHI YE di PIAZZA DEL POPOLO, 26. L'unico punto '4 Stella' che non ha vinto il punto '4' è quello che proviene da una giocata online. Il montepremi, stordito da tale estrazione, fa l'unica cosa che sa fare in questi casi. Aumenta per la prossima estrazione a 41,7 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 7 dicembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.