Numeri vincenti del SuperEnalotto del 7 marzo 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 2 marzo 2024

Ferve, il gioco ferve. Belle estrazioni questa sera, con punti '5' veramente saporiti e anche al Numero SuperStar non si scherza. Chi ride è senz'altro il montepremi over settanta.

Il caso è un cuoco che cucina bene con quello che ha, come il SuperEnalotto che mette sul tavolo i numeri che escono a caso sperando che piacciano. E stasera il sapore è gustoso. Il bello è che in ogni caso sia che ci sia il piatto super rinomato (parliamo del '6') sia che la cucina sia più popolare, in tanti mettono comunque belle cose sotto i denti (le vincite di ogni categoria). In una scala di grandezze a scendere fino al più piccolo dei premi che comunque un paio di caffè con mancia li fa scappare sempre. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 35 del SuperEnalotto di sabato 2 marzo 2024: 26, 50, 51, 55, 85, 87, Jolly 14, SuperStar 19. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se fosse uscito il '6' avremmo usato toni più trionfalistici, per il '5+' anche saremmo stati più distributori di gioia. Ma in realtà c'è da essere comunque spumeggianti perché tre vincitori con il punto '5' mediante GIOCO DA TASTIERA totalizzano 71.523,24 euro nei punti vendita Sisal a: PARTANNA (TP) nella TABACCHERIA PALAZZO EMANUELE di VIA PALERMO, 251; ROMA (RM) da DIGEMER in VIA VAL DI LANZO, 49; e ancora a ROMA (RM) nella CASA DEL TABACCO a VIA ALBERTO LIONELLO, 201. Dall Numero SuperStar anche, dicevamo, arrivano belle notizie. Le porta il punto '4 Stella' indovinato da due fortunati che vincono 41.524 euro. Il montepremi scavalca i settanta e si fissa a 70,1 milioni di euro per il prossimo concorso. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 7 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.