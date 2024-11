Numeri vincenti del SuperEnalotto del 7 novembre 2024

Tra un mese e un giorno, la data fatidica dell'8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione - nella quale tradizionalmente si allesticono gli addobbi di Natale (albero, presepio, ghirlanda alla porta e altro a piacere). Però i panettoni già occhieggiano da molte vetrine di alimentari e dagli scaffali dei supermercati. La fine dell'anno si avvicina, rispetto all'anno scorso - quando sono usciti quattro punti '6' - quest'anno siamo ancora solo a due. Però c'è tempo, e chi ha tempo non perda tempo.

Quindi scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 177 del SuperEnalotto di martedì 5 novembre: 32, 43, 53, 75, 77, 88, Jolly 81, SuperStar 79.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Ennesima aspettativa a vuoto se riferita al punto '6' e al punto '5+'; in realtà conferma del valore e della tenacia del punto '5' il quale questa sera è stato indovinato da cinque giocatori che totalizzano 34.130,20 euro. Al Numero SuperStar si presenta all'appello solo il punto '3 Stella' del valore di 3.301 euro per i settantasette scommettitori che l'hanno centrato. Montepremi in ascesa continua, fino a quando non trova chi lo centra come l'orsetto con il bersaglio al Luna Park. Per la prossima estrazione vale 28,7 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 8 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.