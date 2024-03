Numeri vincenti del SuperEnalotto del 8 marzo 2024

8 marzo, Giornata internazionale della Donna. Gli anglofoni hanno una bella espressione per sintetizzare un mondo di auguri che è: "All the best!". E ci siamo detti tutto. Chissà quante vincitrici ci sono nelle estrazioni del SuperEnalotto, speriamo tante. In effetti parliamo sempre di giocatori, fortunati, scommettitori, sempre usando il plurale maschile. Si potrebbe usare di più lo schwa che rappresenta alla fine della parola l'asessualità del termine cui è apposto. Non tutti la pensano così, in ogni caso sono più importanti i fatti delle parole. Signore! Mano alle schedine e che possiate aggiungere un po' di altra serenità a tutta quella che meritate.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 38 del SuperEnalotto di venerdì 8 marzo 2024: 9, 16, 23, 50, 53, 79, Jolly 55, SuperStar 84.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Quote popolari, si diceva in apertura, in questo venerdì sera dove il SiperEnalotto fa il galantuomo. Sì perché porprio stasera fare i titoloni sui giornali per una megavincita avrebbe tolto spazio alle questioni legate all'8 marzo. Quindi, abbiamo un 'punto 5' azzeccato da sette schedine (bel plurale femminile) che si trasformano in 18.504,25 euro. E poi ancora al SuperEnalotto quote più alte per il punto '4 Stella' che azzeccato in tre giocate diverse dà diritto a riscuotere la vincita di 25.357 euro. Montepremi che continua la sua strada senza se e senza ma arrivando a 72,7 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 9 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.



Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.