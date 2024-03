Numeri vincenti del SuperEnalotto del 9 marzo 2024

Combinazioni di sestine fatte da numeri che girano, girano con le sfere che si possono vedere nelle riprese video dell'estrazione e sono sospese dal flusso d'aria che le eleva, le sposta, le fa roteare su se stesse. Lo spettacolo della fortuna in azione. Ricordate l'orfanello bendato con il funzionario che gli faceva infilare una manina nell'urna rotante? No, oggi come tutti noi anche la fortuna viaggia con la tecnologia. Solo nel Lotto la Smorfia è rimasta quella di una volta, per quanto e per come girino i numeri sempre un significato si portano appresso. E la combinazione degli usciti porta premi che girano e rigirano anche loro fino a posarsi sulle schedine.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 39 del SuperEnalotto di sabato marzo 2024: 10, 30, 36, 49, 55, 62, Jolly 32, SuperStar 66.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

E dopo tanto girare e roteare di numeri i nostri vincitori di oggi partono dall'inossidabile punto '5'. Cinque fortunati totalizzano 42.322,08 euro. Chissà se quel numeretto mancante era vicino o meno a quello giocato. Non importa la vincita c'è e... sorridere! Al Numero SuperStar il leggiadro 'Punto 4 Stella' viene a dirci che un solo giocatore lo ha centrato vincendo 34.584 euro. Perché "leggiadro"? Perché è solerte, non se la tira, fa il suo dovere lietamente. Avete visto quante volte è lui il primo dei vincenti? Ride sghignazzando il montepremi che sembra declamare la filastrocca fanciullesca del "marameo cucù, non mi prendi più..." mentre sale a 73,6 milioni di euro disponibili per la prossima estrazione.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 12 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.



Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.