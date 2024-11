Funziona così, il '6' esce una volta ogni tanto - quest'anno per ora solo due volte, l'anno scorso quattro - e porta tantissimi soldi, quindi, una tantum; il punto '5' invece arriva molto spesso ed è una festa quasi ininterrotta. La curiosità sta nel vedere quanto vale di volta in volta. Quella di stasera anche è una gran bella vincita. Non possono mai restare delusi i suoi indovinatori. M dicmaoci la verità è una festa per tutte le categorie di premio che ad ogni estrazione si riempiono di euro e si svuotano nelle migliaia di tasche di chi ogni volta vince qualcosa.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 179 del SuperEnalotto di venerdì 8 novembre: 13, 22, 49, 58, 64, 75, Jolly 20, SuperStar 16.

SuperEnalotto, le vincite di oggi



Di punti '6 ne abbiamo? No. Di punti '5+' ne abbiamo?. No. E allora? Allora c'è lui - scommetto avrete già indovinato - l'instancabile punto '5' che stasera per due fortunatissimi vale 97.796,79 euro grazie a schedine giocate a NICHELINO (TO) nella TABACCHERIA di PIAZZA ALDO MORO, 50 e a PADOVA (PD) nel BAR ORCALOCA DI XIE RUIHUA. Al Numero SuperStar protagonista - come spesso accade qui - è il punto '4 Stella' che due giocatori centrano totalizzando 44.907 euro. Montepremi divertito per lo scampato pericolo arriva a 30 milioni di euro messi a disposizione per i lprossimo concorso.

Prossima estrazione SuperEnalotto



Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 12 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.