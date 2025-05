SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 75 di sabato 10 maggio 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 74 di venerdì 9 maggio 2025

Prosegue l'attesa del punto “6” del SuperEnalotto, ne consegue che il Jackpot diventa ancora più ricco e pronto a far sognare milioni di appassionati. Anche il “5+1” non è stato indovinato: un’assenza meno rara rispetto al "6" nelle estrazioni di questa prima parte dell'anno.

Oltre alle tante importanti notizie di questi giorni, l'emozione del SuperEnalotto non conosce pause, e oggi più che mai si adatta al tuo ritmo. In ogni momento della giornata, il gioco online si rivela ideale perché è comodo: controlli subito le vincite e in caso ricevi l'accredito automaticamente. Pronti quindi a controllare i numeri? Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se la fortuna ti ha raggiunto! La combinazione vincente del concorso numero 73 del SuperEnalotto di venerdì 9 maggio è: 3, 47, 51, 77, 85, 88. Numero Jolly 52, Numero SuperStar 39. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nonostante l'assenza del punto “6” e del punto "5+", il SuperEnalotto regala sempre belle emozioni: il punto "5" si affaccia alla ribalta, centrato da sette giocatori che totalizzano 17.949,14 euro ciascuno. Un premio importante che conferma che SuperEnalotto può continuare a far sognare, anche senza i premi da prima pagina. Per quanto riguarda il numero SuperStar, il più alto della serata è il punto "4 Stella", indovinato da un solo giocatore che si aggiudica 37.460,00 euro. Intanto il Jackpot continua a salire, raggiungendo per la prossima estrazione la quota di 30,7 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 10 maggio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 10 maggio 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.