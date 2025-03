Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'11 marzo 2025

Estrazione numero 40 del 2025, la categoria di premio più alta questa sera non è quella massima, ossia quella del punto '6', assente da tempo. L’ultima vincita con punti “6” risale infatti al 15 ottobre 2024, quasi cinque mesi fa. Nel corso di questo periodo, il SuperEnalotto ha comunque premiato numerosi giocatori grazie alle vincite nelle categorie di premio successive.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 40 del SuperEnalotto di martedì 11 marzo: 22, 27, 48, 55, 58, 90, Jolly 63, SuperStar 11.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Assenti il punto '6' e il punto '5+', la notizia di questa sera è relativa al punto '5' che è stato indovinato da due giocatori. Due schedine che fanno vincere 90.321,82 euro e che sono state giocate in Piemonte, a RIVOLI (TO), presso il punto vendita AMICI DEL LOTTO situato in PIAZZA REPUBBLICA, 13 e in Lombardia, a SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), presso il punto vendita TABACCHERIA SAN GIORGIO DI RUSU BEATRICE - IOANA situato in VIA LEGNAGHESE, 10. Al Numero Superstar sono sei i giocatori che centrano il punto '4 Stella' aggiudicandosi 25.917 euro. Per il prossimo concorso il montepremi sale a 85 milioni di euro disponibili nel caso in cui venga indovinata la sestina vincente.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 13 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornati sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.