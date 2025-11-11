SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 180 di martedì 11 novembre 2025
Non ci sono novità per quanto riguarda i punti più alti in questa estrazione. Tutto il resto è sempre diverso, mutevole, in continuo cambiamento e occorre controllare bene le schedine perché potrebbero esserci vincite in tante altre categorie, oltre il punto "6" e il punto "5+". Il jackpot aumenta di importanza e supera i 77 milioni di eruo.
Dal divano, dalla poltrona preferita, oppure sul treno o sull'autobus. Ovunque si può partecipare al SuperEnalotto da qualsiasi posto dove si intende stare e da dove si può fare (non alla guida di qualsiasi mezzo!).
Il SuperEnalotto con il gioco online offre un vantaggio importante anche per questo motivo. Perché la rete supera l'ostacolo fisico della distanza, e invece di doversi recare personalmente a giocare la schedina cartacea consente ai giocatori una partecipazione più comoda via smartphone o tablet.
E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 180 del SuperEnalotto di martedì 11 novembre 2025 è: 3, 37, 42, 59, 63, 84. Numero Jolly 49, Numero SuperStar 64.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Semaforo rosso per i punti "6" e "5+", anche oggi non c'è niente da fare per le speranza dei tantissimi giocatori del SuperEnalotto. Provvede il punto "5" a premiare nove giocatori che totalizzano 19.041,84 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" è stato centrato in varie combinazioni da quattro giocatori che in questo modo si sggiudicano 39.793,00 euro. Sempre in crescita il Jackpot che per la prossima estrazione mette a disposizione ben 77,1 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 13 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 13 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si chiude la settimana del Superenalotto con l'ultimo concorso, quello di oggi, che non vede ancora l'uscita del punto "6" alla quale si aggiunge anche la mancata uscita del punto "5+". Il Jackpot allora viene incrementato ulteriormente superando quota 76 milioni di euro.
L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 11 novembre 2025.
L'autunno inoltrato oggi non porta con sé la tanto attesa uscita del punto "6" a cui si associa la mancata uscita anche del punto "5+". I punti "5" allora si assumono l'onere di portare ai giocatori le vincite interessanti di stasera. Il Jackpot va come un treno, senza fermarsi per ora, e arriva ben oltre i 75 milioni di euro.
L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 8 novembre 2025.
E' un'attesa che si protrae ancora quella dell'uscita del punto "6" e del punto "5+", nel frattempo - come spesso accade - è il punto '5' a consegnare a chi lo ha indovinato una buona vincita. Di salto in salto il Jackpot è giunto alla soglia dei 75 milioni di euro. A ogni estrazione 'resiste' a milioni di combinazioni giocate, fino a quando?
L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 7 novembre 2025.
Nulla di fatto per quanto riguarda l'uscita dei punti "6" e "5+" questa sera. Continua l'attesa dei tantissimi giocatori che dopo questa notizia controlleranno tutte le altre numerose categorie di vincita. Intanto il Jackpot arriva alle soglie dei 74 milioni di euro.
L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 6 novembre 2025.
Assenti i punti "6" e "5+" questa sera la vincita più alta del concorso va verso la Lombardia e la Basilicata. Comincia così una nuova settimana di estrazioni, la prima di novembre, che vede cinque concorsi. Quello di oggi recupera l'estrazione di sabato non effettuata a causa della festività. In tutto ciò il Jackpot sale per la prossima volta del SuperEnalotto, cioè domani.
L'appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 4 novembre 2025.