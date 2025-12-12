SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 198 di venerdì 12 dicembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 195 di sabato 6 dicembre 2025

Se manca ancora il punto "6" che aggiudicherebbe il Jackpot fin qui accumulato e se manca anche il punto "5+" ci sono i punti "5" e i punti "4 Stella" a comportare delle vincite molto interessanti. La nuova crescita del Jackpot è inevitabile e la quota messa a disposizione per la prima estrazione della prossima settimana è veramente rilevante.

Sono sempre di più i giocatori che preferiscono giocare online al SuperEnalotto.Al posto della classica schedina cartacea, sempre comunque valida, chi gioca telematicamente gestisce tutto con comodità sul proprio smartphone. Quello strumento digitale, così insostituibile nella vita di tutti e arricchito con tante app di ogni tipo, offre la possibilità di partecipare al gioco online, e controllare le vincite di qualsiasi categoria di premio. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 195 del SuperEnalotto di sabato 6 dicembre 2025 è: 1, 38, 42, 78, 82, 84. Numero Jolly 24, Numero SuperStar 71. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue l'assenza dei grandi punti ma la notizia stasera la fanno le "seconde linee" sempre molto assidue nelle loro presenze. Con il punto "5" due giocatori totalizzano 98.118,60 euro con giocate effettuate a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) presso il punto vendita Tabacchi Improta situato in Via Pittore, 184; e a LATISANA (UD) presso il punto vendita LEOLIN CAFFE'situato in VIA SOTTOPOVOLO, 46. Sul fronte del Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a far vincere belle somme ai quattro che l'hanno indovinato anche perché tutti sono associati alla vincita anche di un punto "4". La somma vinta è di 52.818,00 euro e le vincite si sono verificate a: BORGO VIRGILIO (MN) presso il punto vendita EH' CAFFÈ situato in STRADA ROMANA, 9; due combinazioni vincenti ad AQUINO (FR) presso il punto vendita Mp 2016 srls situato in PIAZZA SAN TOMMASO, 42; a TEVEROLA (CE) presso il punto vendita TABACCHI DI STELLA CANGIANO situato in VIA SAN LORENZO, 56. Il montepremi a disposizione per la prossima estrazione, la prima della prossima settimana, è di 88,9 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 9 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 9 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.