SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 146 di venerdì 12 settembre 2025
Nulla di fatto per l'uscita del punto "6" in questa estrazione. A non rispondere all'appello è anche il punto "5+", la settimana volge al termine e il Jackpot oltre i 50 viene messo alla prova dall'estrazione di domani che chiuderà anche la prima metà del mese di settembre.
La praticità è un gran beneficio per qualsiasi attività, in modo particolare per quelle azioni che si svolgono con qualche frequenza, o comunque qualche ripetitività, e per le quali ci si augura di non impiegare troppo tempo e impegno.
Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienza dove e quando si vuole in tutta comodità.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 146 del SuperEnalotto di venerdì 12 settembre 2025 è: 29, 33, 44, 52, 63, 65. Numero Jolly 19, SuperStar 84.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
L'attesa condivisa da tutti i tantissimi giocatori del SuperEnalotto, ossia l'uscita del punto "6", si protrae anche dopo l'estrazione di stasera. A far compagnia al punto "6" c'è il punto "5+", anch'esso non pervenuto oggi. Con il punto "5" i vincitori sono tre e totalizzano 42.013,40 euro. Per quanto attiene al Numero SuperStar il più alto dei punti indovinati è solo il punto "3 Stella" comparso sulle schedine di ben sessantasette giocatori ai quali vanno 3.207,00 euro. Per l'estrazione di dami sera il Jackpot sale a 51 milioni di euro.
Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 13 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 13 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Senza "6" e senza "5+" oggi l'estrazione ha, per le vincite più alte, quote molto popolari. Il che vuol dire che per ogni categoria di punto sono tanti i vincitori. Una grande distribuzione di euro in tutta Italia. E il Jackpot continua a salire superando quota 50.
L'estate si avvia al termine e la ripresa delle attività lavorative è pressoché avvenuta ormai per tutti. In tutto questo, dopo qualche spesa in più estiva, si cerca una ottimizzazione delle spese. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza con promozioni, bonus, servizi personalizzati e tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 145 del SuperEnalotto di giovedì 11 settembre 2025 è: 3, 9, 11, 35, 65, 74. Numero Jolly 26, Numero SuperStar 29. SuperEnalotto, le vincite di oggi Come preannunciato si è verificata un'assenza importante che capita frequentemente, ossia quella dei punti più alti: il punto "6" e il punto "5+". Il punto "5" premia diciassette giocatori con 9.632,50 euro. Sul fronte, invece, del Numero SuperStar il premio per chi ha indovinato il punto "4 Stella" è quasi il doppio - ossia 18.420,00 euro - ma i vincitori sono solo tre. Il Jackpot per il prossimo concorso di domani supera una quota psicologicamente importante portandosi a 50,1 milioni. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 12 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 12 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Se il Jackpot sale fin quasi a una quota psicologicamente significativa vuol dire che il Punto "6" non è stato indovinato da nessuno. Stessa sorte è toccata al succesivo Punto "5+". Per il resto, un variegato panorama di vincite in tutte le categorie di premio che si spandono capillarmente in tutto il Paese.
Ambiente. Un tema sempre più avvertito da tutti ma ancora da sostenere in ogni modo declinandolo anche in tutti gli aspetti della vita quotidiana. E per quanto riguarda il SuperEnalotto privilegiare l'ambiente significa non solo risparmiare quintali di carta ed ettolitri di inchiostro a ogni estrazione. Ma anche in molti casi il carburante necessario a recarsi nei punti fisici di gioco. Per ovviare a tutto questo c'è un supporto efficace da parte del SuperEnalotto stesso ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza della partecipazione serenamente e di risparmiare risorse naturali preziose senza perdere nulla del gioco stesso. Anzi con tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 144 del SuperEnalotto di martedì 9 settembre 2025 è: 34, 47, 71, 73, 82, 90. Numero Jolly 49, Numero SuperStar 52 SuperEnalotto, le vincite di oggi I sogni di gloria riguardanti l'aggiudicazione del jackpot con tutto ciò che significa si sono interrotti alla verifica dei numeri usciti. Nessun punto "6", e nessun punto "5+" che quando esce è molto generoso. Il più alto indovinato è il punto "5" che quattro giocatori centrano totalizzando 41.640,61 euro. Mentre per quanto riguarda il Numero SuperStar, a premiare con la maggiore vincita di stasera è il punto "4 Stella" centrato da due giocatori che si aggiudicano 35.731,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot si porta a 49,5 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 11 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 11 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Termina la settimana del SuperEnalotto senza scossoni per quanto riguarda la mancata uscita del punto "6" e del punto "5+" solitamente i più cospicui in termini di vincite. Sale ancora il Jackpot per sfidare la prossima uscita del punto "6" la prossima settimana.
Il gioco responsabile è il modo migliore per partecipare al SuperEnalotto, concorso molto seguito dagli Italiani. Gioco responsabile significa controllo, capacità di fissare dei tetti di spesa moderati e sostenibili, e rispettarli. Per tutto questo c'è un supporto efficace da parte del SuperEnalotto stesso ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza della partecipazione serenamente con tutte le giocate sotto controllo e la possibilità di verificare tutte le uscite, per accertare eventuali vincite, con un click. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 143 del SuperEnalotto di sabato 6 settembre 2025 è: 59, 73, 75, 76, 78, 88. Numero Jolly 57, Numero SuperStar 5. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nulla di fatto al piano più alto di quell'elevato grattacielo che è il SuperEnalotto. Non è stato indovinato il punto "6" - evento che spinge sempre più su il Jackpot - né il punto "5+". Il punto "5" invece è stato centrato da quattro giocatori che totalizzano 45.658,51 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar un solo fortunato ha colto con la sua schedina il punto "4 Stella" aggiudicandosi in questo modo 38.376,00 euro. Tornando sul nuovo incremento della consistenza del Jackpot, questo sale a quota 48,7 milioni di euro a disposizione per la prossima estrazione. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 9 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 9 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Prosegue l'attesa del punto "6" che anche questa sera non è stato indovinato da nessuno, a tutto vantaggio del Jackpot prossimo a quota 48. Anche il "punto 5+" - di poco più frequente del primo - non appare nei risultati della penultima estrazione settimanale.
La tecnologia è parte integrante della nostra vita quotidiana aiutandoci e facilitando tante operazioni in termini di tempo, praticità e comodità di svolgimento. Anche per quanto riguarda il SuperEnalotto, è' facile tenere traccia di tutte le estrazioni, ed eventualmente controllare le giocate del passato con il gioco online che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza del SuperEnalotto con ordine avendo sempre tutte le giocate, i ritultati e le eventuali vincite sotto controllo. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 142 del SuperEnalotto di venerdì 5 settembre 2025 è: 9, 39, 47, 52, 71, 82. Numero Jolly 83, Numero SuperStar 52. SuperEnalotto, le vincite di oggi Oltre tre mesi e mezzo fa appariva l'ultimo punto "6" uscito al SuperEnalotto, finita la primavera e prossima alla fine anche l'estate anche questa sera non ci sono notizie in tal senso. Il punto "5" vale 17.842,64 euro per i sette giocatori che l'hanno indovinato. Per quanto attiene invece al Numero SuperStar con il punto "4 Stella" due fortunati totalizzano 32.193,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione da domani sera sale a 47,9 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 6 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 6 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Niente punti "6", niente punti "5+". Anche stasera, come spesso accade, è il punto "5" a premiare vincitori: oggi in Lombardia, Emilia-Romagna, Basilicata. Un trio inedito di regioni per questa estrazione che vede il Jackpot superare i 47 milioni di euro.
In cerca di ottimizzazioni dell'economia domestica i giocatori del SuperEnalotto hanno un alleato funzionale in una delle due modialità di partecipazione al Concorso più seguito d'Italia. La schedina del SuperEnalotto può essere infatti convalidata anche con il gioco online: una modalità che consente agevolmente e responsabilmente di impostare i limiti di spesa e controllare, in caso di vincita, che nenanche un euro vada perso per mancanza di controllo delle estrazioni. E' il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 141 del SuperEnalotto di giovedì 4 settembre 2025 è: 5, 16, 38, 45, 63, 83. Numero Jolly 46, Numero SuperStar 83. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sempre molto attesi i punti "6" e i punti "5+" che anche oggi però non sono stati indovinati. Maggior fortuna hanno portato i punti dal "5" in giù in tutta Italia. Il punto "5" in particolare è stato indovinato da tre giocatori che hanno totalizzato 54.385,00 euro a BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO) presso il punto vendita BAR SPORT situato in VIA RISORGIMENTO, 2; a RIMINI (RN) presso il punto vendita TABACCHERIA DELL'ANAGRAFE situato in VIA CADUTI DI MARZABOTTO, 21; a TRICARICO (MT) presso il punto vendita RICEVITORIA IL CENTRO situato in PIAZZA GARIBALDI, 36. Per quanto riguarda il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" quello che porta a sette giocatori ben 46.268,00 euro. Cresce il Jackpot che arriva a 47,1 milioni di euro a disposizione per la prossima estrazione. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 5 settembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 4 settembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.