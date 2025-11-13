SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 181 di giovedì 13 novembre 2025
Estrazione che registra molti vincitori nei punti più alti usciti; il che significa che i due maggiori - il punto "6" e il punto "5+" - anche questa sera non sono stati indovinati. Il Jackpot allunga il passo, verso una quota sempre più alta, per il prossimo concorso di domani sera.
Quando nello svolgere attività quotidiane si prospettano due diverse modalità di esecuzione si sceglie spesso quella che, a parità di risultato, offre maggiori vantaggi. Alla ricerca della praticità, della comodità e della facilità d'uso in tutte le attività quotidiane, anche un gioco come SuperEnalotto può offrire due soluzioni.
La schedina del SuperEnalotto può essere giocata in due modi, o recandosi in ricevitoria o partecipando attraverso il gioco online: una modalità realmente agevole che presenta vari diversi vantaggi per il giocatore.
E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 181 del SuperEnalotto di giovedì 13 novembre 2025 è: 7, 9, 17, 54, 73, 90. Numero Jolly 89, Numero SuperStar 3.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
I numeri della sestina usciti questa sera si sono rivelati, alla prova dei fatti, impossibili da indovinare per quanto riguarda i punti "6" e "5+" che infatti prolungano le loro assenze. Il punto "5" invece vede diciotto giocatori totalizzare 9.286,46 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar quindici giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 11.368,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione sale fino a raggiungere quota 77,7 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 14 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 14 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La combinazione vincente del concorso numero 181 del SuperEnalotto di giovedì 13 novembre 2025 è: 7, 9, 17, 54, 73, 90. Numero Jolly 89, Numero SuperStar 3. SuperEnalotto, le vincite di oggi I numeri della sestina usciti questa sera si sono rivelati, alla prova dei fatti, impossibili da indovinare per quanto riguarda i punti "6" e "5+" che infatti prolungano le loro assenze. Il punto "5" invece vede diciotto giocatori totalizzare 9.286,46 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar quindici giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 11.368,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione sale fino a raggiungere quota 77,7 milioni di euro.
Si registra, poco originalmente, il perdurare delle assenze del punto "6" e del punto "5+" che è diventata oramai una notizia ricorrente da tempo. Quote comunque interessanti, tutte da scoprire. Così come la nuova quotazione del Jackpot che cresce ulteriormente in attesa dell'ultima estrazione della settimana.
Si registra, poco originalmente, il perdurare delle assenze del punto "6" e del punto "5+" che è diventata oramai una notizia ricorrente da tempo. Quote comunque interessanti, tutte da scoprire. Così come la nuova quotazione del Jackpot che cresce ulteriormente in attesa dell'ultima estrazione della settimana. La combinazione vincente del concorso numero 182 del SuperEnalotto di venerdì 14 novembre 2025 è: 26, 38, 43, 46, 72, 73. Numero Jolly 45, Numero SuperStar 45. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è giornata questa di grandi festeggiamenti per l'uscita dei grandi punti che infatti non si sono visti neanche oggi. Il punto "5" allora premia oggi chi ha indovinato più numeri usciti, ossia quattro giocatori che totalizzano 32.526,08 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar la situazione è diversa, qui due giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 47.453,00 euro. In questo modo prosegue l'asceda del Jackpot che per la prossima estrazione si trova a 78,4 milioni di euro.
Non ci sono novità per quanto riguarda i punti più alti in questa estrazione. Tutto il resto è sempre diverso, mutevole, in continuo cambiamento e occorre controllare bene le schedine perché potrebbero esserci vincite in tante altre categorie, oltre il punto "6" e il punto "5+". Il jackpot aumenta di importanza e supera i 77 milioni di eruo.
Non ci sono novità per quanto riguarda i punti più alti in questa estrazione. Tutto il resto è sempre diverso, mutevole, in continuo cambiamento e occorre controllare bene le schedine perché potrebbero esserci vincite in tante altre categorie, oltre il punto "6" e il punto "5+". Il jackpot aumenta di importanza e supera i 77 milioni di eruo. La combinazione vincente del concorso numero 180 del SuperEnalotto di martedì 11 novembre 2025 è: 3, 37, 42, 59, 63, 84. Numero Jolly 49, Numero SuperStar 64. SuperEnalotto, le vincite di oggi Semaforo rosso per i punti "6" e "5+", anche oggi non c'è niente da fare per le speranza dei tantissimi giocatori del SuperEnalotto. Provvede il punto "5" a premiare nove giocatori che totalizzano 19.041,84 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" è stato centrato in varie combinazioni da quattro giocatori che in questo modo si sggiudicano 39.793,00 euro. Sempre in crescita il Jackpot che per la prossima estrazione mette a disposizione ben 77,1 milioni di euro.
Si chiude la settimana del Superenalotto con l'ultimo concorso, quello di oggi, che non vede ancora l'uscita del punto "6" alla quale si aggiunge anche la mancata uscita del punto "5+". Il Jackpot allora viene incrementato ulteriormente superando quota 76 milioni di euro.
Si chiude la settimana del Superenalotto con l'ultimo concorso, quello di oggi, che non vede ancora l'uscita del punto "6" alla quale si aggiunge anche la mancata uscita del punto "5+". Il Jackpot allora viene incrementato ulteriormente superando quota 76 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso numero 179 del SuperEnalotto di sabato 8 novembre 2025 è: 17, 18, 19, 33, 35, 62. Numero Jolly 80, Numero SuperStar 58. SuperEnalotto, le vincite di oggi Mancano, al pubblico dei giocatori, i punti '6' e '5+' ormai da lungo tempo. Tant'è che il Jackpot continua a crescere e crescere, raggiungendo per la prossima estrazione quota 76,2 milioni di euro. Invece, in questa estrazione, il punto '5' è stato centrato da quattro giocatori che totalizzano 47.936,84 euro. Al Numero SuperStar è l'immancabile punto '4 Stella' che - indovinato da un unico giocatore - porta al vincitore la cifra di 34.351,00 euro.
L'autunno inoltrato oggi non porta con sé la tanto attesa uscita del punto "6" a cui si associa la mancata uscita anche del punto "5+". I punti "5" allora si assumono l'onere di portare ai giocatori le vincite interessanti di stasera. Il Jackpot va come un treno, senza fermarsi per ora, e arriva ben oltre i 75 milioni di euro.
L'autunno inoltrato oggi non porta con sé la tanto attesa uscita del punto "6" a cui si associa la mancata uscita anche del punto "5+". I punti "5" allora si assumono l'onere di portare ai giocatori le vincite interessanti di stasera. Il Jackpot va come un treno, senza fermarsi per ora, e arriva ben oltre i 75 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso numero 178 del SuperEnalotto di venerdì 7 novembre 2025 è: 5, 24, 32, 67, 82, 88. Numero Jolly 43, Numero SuperStar 89 SuperEnalotto, le vincite di oggi Siamo scesi sotti i -50 giorni a Natale e ci si aspetta - come sempre d'altronde - un regalo dalla sorte. Niente da fare per i due punti maggiori, ma il punto "5" stasera vede tre giocatori totalizzare 43.095,16 euro. Mentre al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che per cinque fortunati giocatori significa ricevere 35.561,00 euro. Il Jackpot va avanti e avanti e per la prossima estrazione si ferma un attimo (sarà quello giusto per accaparrarselo?) a quota 65,4 milioni di euro.
E' un'attesa che si protrae ancora quella dell'uscita del punto "6" e del punto "5+", nel frattempo - come spesso accade - è il punto '5' a consegnare a chi lo ha indovinato una buona vincita. Di salto in salto il Jackpot è giunto alla soglia dei 75 milioni di euro. A ogni estrazione 'resiste' a milioni di combinazioni giocate, fino a quando?
E' un'attesa che si protrae ancora quella dell'uscita del punto "6" e del punto "5+", nel frattempo - come spesso accade - è il punto '5' a consegnare a chi lo ha indovinato una buona vincita. Di salto in salto il Jackpot è giunto alla soglia dei 75 milioni di euro. A ogni estrazione 'resiste' a milioni di combinazioni giocate, fino a quando? La combinazione vincente del concorso numero 177 del SuperEnalotto di giovedì 6 novembre 2025 è: 9, 48, 51, 53, 73, 88. Numero Jolly 19, Numero SuperStar 43. SuperEnalotto, le vincite di oggi Ad ogni concorso si accende la speranza nel punto "6" o nel punto "5+", ma a distribuire gli euro sono invece tutte le altre categorie di gioco che rappresentano quindi le più frequenti fonti di vincita distribuendo milioni e milioni di euro in tutta Italia. Il punto "5" stasera vale 27.876,58 euro ed è stato indovinato da sei giocatori. Al Numero SuperStar invece un solo giocatore totalizza 33.393,00 euro con il punto "4 Stella". E il Jackpot immancabilemnte cresce ancora facendosi trovare per il prossimo concorso a quota 74,7 milioni di euro.