SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 164 di martedì 14 ottobre 2025
Prosegue senza sosta la ricerca del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto che anche questa sera devono scorrere la notizia dell'estrazione. E questo, per cominciare a controllare le schedine da due punti dopo, mancando anche il punto "5+". Il Jackpot veleggia verso una nuova importante quota.
Semplificarsi la vita. Questa è la ricerca comune di tutti in ogni aspetto della propria quotidianità; quando ci riusciamo acquisiamo più tempo, serenità, ordine.
Ed è questo che fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione comoda. Perché può avvenire ovunque, come e quando vuoi e controllando nel tempo anche le somme dedicate ai concorsi.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 164 del SuperEnalotto di martedì 14 ottobre 2025 è: 9, 31, 44, 59, 70, 86. Numero Jolly 37, Numero SuperStar 81.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Inizio settimana che ci porterà nella seconda metà del mese e mancano ancora i due punti più importanti del SuperEnalotto. Allora, con il punto "5" troviamo sei giocatori che totalizzano 27.970,75 euro. Miglior sorte tocca invece, relativamente al Numero SuperStar a due giocatori che con il punto "4 Stella" portano a casa 47.487,00 euro. Il Jackpot quindi non può far altro che crescere per la prossima estrazione, arrivando alla rispettosa cifra di 64,8 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 16 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Prosegue senza sosta la ricerca del punto "6" da parte dei giocatori del SuperEnalotto che anche questa sera devono scorrere la notizia dell'estrazione. E questo, per cominciare a controllare le schedine da due punti dopo, mancando anche il punto "5+". Il Jackpot veleggia verso una nuova importante quota.
Semplificarsi la vita. Questa è la ricerca comune di tutti in ogni aspetto della propria quotidianità; quando ci riusciamo acquisiamo più tempo, serenità, ordine. Ed è questo che fa il gioco online del SuperEnalotto offrendo una modalità di partecipazione comoda. Perché può avvenire ovunque, come e quando vuoi e controllando nel tempo anche le somme dedicate ai concorsi. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 164 del SuperEnalotto di martedì 14 ottobre 2025 è: 9, 31, 44, 59, 70, 86. Numero Jolly 37, Numero SuperStar 81. SuperEnalotto, le vincite di oggi Inizio settimana che ci porterà nella seconda metà del mese e mancano ancora i due punti più importanti del SuperEnalotto. Allora, con il punto "5" troviamo sei giocatori che totalizzano 27.970,75 euro. Miglior sorte tocca invece, relativamente al Numero SuperStar a due giocatori che con il punto "4 Stella" portano a casa 47.487,00 euro. Il Jackpot quindi non può far altro che crescere per la prossima estrazione, arrivando alla rispettosa cifra di 64,8 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 16 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
La settimana attuale del SuperEnalotto si conclude con un'estrazione che ha molte similitudini con le precedenti, soprattutto non è uscito il punto "6" e nessuno ha neanche indovinato il punto "5+". Il Jackpot quindi sale e gli appassionati del concorso attendono la prossima settimana che ci porterà già a metà del mese.
Poter scegliere in piena libertà il dove e il quando di un'azione che può essere ripetitiva, significa comodità. E la comodità è un aspetto prezioso nella vita di tutti. La pensa così anche chi ha dato vita qualche anno fa al gioco online del SuperEnalotto che consente il risparmio di tempo e di spostamenti per partecipare attivamente al concorso. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 163 del SuperEnalotto di sabato 11 ottobre 2025 è: 28, 51, 55, 62, 80, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 90. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se il numero 142 in sé e per sé dice poco, aggiungiamo che tanti sono i giorni di assenza del punto "6" e allora si capisce meglio il discorso. Una lunga attesa ancora irrisolta. Anche il punto "5+" stasera non è stato indovinato mentre il punto "5" va ad otto giocatori che totalizzano 23.713,82 euro. Per quanto riguarda il Numero SuperStar, il punto "4 Stella" viene indovinato da un solo giocatore che si aggiudica 36.993,00 euro. Il Jackpot prosegue nella sua salita fino ad arrivare a 64,1 milioni di euro per la prossima estrazione. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 14 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 14 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Non si sono avverati i sogni di chi desiderava il punto "6" e come spesso capita neanche il punto "5+" è apparso. Fa storia senz'altro la vincita al Numero SuperStar, mentre il Jackpot continua imperterrito la sua ascesa, ancora una volta lontano dall'essere aggiudicato.
Che mondo diverso sarebbe se circolasse molta meno carta, soprattutto quando il suo uso può essere sostituito utilmente. Meno carta significa più attenzione all'ambiente per tanti motivi diversi. In questa direzione va il gioco online di SuperEnalotto che sostituisce la carta delle schedine con la modalità digitale la quale consente il risparmio del prezioso supporto cartaceo insieme a quello dell'inchiostro ecc. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 162 del SuperEnalotto di venerdì 10 ottobre 2025 è: 20, 38, 42, 61, 81, 82. Numero Jolly 16, SuperStar 80. SuperEnalotto, le vincite di oggi L'essenza della notizia l'abbiamo già anticipata: niente punti "6" né punti "5+". Quindi è il punto "5" il più alto a uscire; cosa che per sei giocatori significa totalizzare 21.278,24 euro. Al Numero SuperStar, come detto, il punto più importante di oggi, ossia il punto "4 Stella", per due giocatori si trasforma in 62.058,00 euro oltre a un punto "4" a testa. Le vincite si sono verificate a CASSINA DE' PECCHI (MI) presso il punto vendita TABACCHI MASIELLO situato in PIAZZA ANDROMEDA', 25; e a VARESE (VA) presso il punto vendita VIZI E CAFFE' situato in VIALE BORRI, 155. Per la prossima estrazione ecco che il Jackpot sale a 63,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 11 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 11 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Un'altra importante vincita si è verificata questa sera ma non è dovuta all'uscita del punto "6" e neanche del punto "5+". Se parliamo di "altra importante vincita" è perché a renderla effettiva è il punto "5" che spesso è il più alto dell'estrazione. Intanto il Jackpot cresce e attira sempre di più l'attenzione dei giocatori.
Non è difficile immaginare la comodità di partecipare al SuperEnalotto da qualsiasi luogo, magari seduti sulla poltrona più comoda a disposizione, con il tempo di scegliere con calma i numeri a cui affidare la speranza di vincita. Questo e molto altro è possibile grazie al gioco online di SuperEnalotto la modalità digitale che consente un'ampia serie di vantaggi tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 161 del SuperEnalotto di giovedì 9 ottobre 2025 è: 38, 49, 50, 54, 78, 82. Numero Jolly 90, Numero SuperStar 43 SuperEnalotto, le vincite di oggi Già annunciato sopra, parliamo allora del punto "5" vincente di oggi. Un punto che consegna nelle mani del fortunato giocatore la notevole cifra di 165.580,63 euro. E, a proposito del gioco online di cui si trattava sopra, la vincità è avvenuta grazie a una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza SISAL ENTERTAINMENT SPA. Per quanto riguarda il Numero SuperStar ci sono quattro giocatori che totalizzano 39.960,00 euro. Cresce allora il Jackpot per l'estrazione di domani sera arrivando a quota 62,4 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 10 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 10 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nuova assenza del punto "6" cui si abbina anche l'assenza del punto "5+". E' quindi il punto "5" a ricoprire il ruolo di protagonista della serata insieme al punto "4 Stella". Intanto il Jackpot cresce e si avvicina ai 62 milioni di euro.
Tra due diverse modalità di partecipazione al SuperEnalotto esistono ovviamente molte uguaglianza ma alcune differenze importanti. Il gioco nei punti vendita implica un presenza fisica negli stessi e il rilascio di una schedina cartacea, quale ricevuta della giocata fatta. Invece il gioco online di SuperEnalotto consente una diversa serie di vantaggi: la comodità, la possibilità di giocare, ovunque, fissare tetti di spesa e controllare automaticamente le giocate. Qual è la vostra modalità? E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 160 del SuperEnalotto di martedì 7 ottobre 2025 è: 17, 21, 40, 56, 61, 79. Numero Jolly 87, SuperStar 85. SuperEnalotto, le vincite di oggi Prosegue ancora l'attesa di vedere uscire i punti più importanti di questo concorso. Dal 22 maggio, del punto "6" non si hanno notizie e questo consente al Jackpot di arrivare a quota 61,7 milioni di euro. La vincita più alta di stasera comunque è di tutto rilievo. Con il punto "5" due giocatori totalizzano 84.247,46 euro con giocate che arrivano da MONTEFIASCONE (VT) presso il punto vendita TABACCHERIA TAKAN situato in VIA CARDINAL SALOTTI, 52A; e da CARPANETO PIACENTINO (PC) presso il punto vendita TABACCHERIA DEVOTI situato in VIALE VITTORIA, 1B. Al Numero SuperStar con il punto "4 Stella" tre giocatori si aggiudicano 50.043,00 euro.. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 9 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 9 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Nessuna sorpresa ai piani alti delle categorie di vincita del SuperEnalotto, perché né il punto "6" né il punto "5+" hanno avuto chi li ha messi in fila sulla propria schedina. Quindi, senza soluzione di continuità, continua da mesi a crescere il Jackpot, oggi alle soglie dei 61.
La comodità è un concetto in parte oggettivo in parte soggettivo. Oggettivamente limitare sforzi e movimenti nel fare qualcosa, avere il piano controllo e la sicurezza di quella cosa, poterla dosare a picimento è comodità Comoda è quindi la modalità di partecipazione al gioco online di SuperEnalotto che consente di giocare a questo concorso quando, quanto e dove si vuole. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 159 del SuperEnalotto di sabato 4 ottobre 2025 è: 48, 54, 61, 68, 79, 87. Numero Jolly 80, Numero SuperStar 45 SuperEnalotto, le vincite di oggi Non ci sono notizie di peso, anche questa sera, tipiche di quando escono il punto "6" o il punto "5+". Ed è quindi il consueto punto "5", raramente assente, a consegnare a cinque giocatori un premio di 37.940,08 euro. Va meglio, per quanto riguarda il Numero SuperStar, all'unico che indovina il punto "4 Stella" e si aggiudica 41.101,00 euro. Mentre inesorabilmente sale il Jackpot a quota 60,9 milioni di euro disponibili per eventuali punti "6" che dovessero apparire nella prossima estrazione della settimana che viene. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 7 ottobre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 7 ottobre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.