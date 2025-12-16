SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 200 di martedì 16 dicembre 2025
Estrazione interlocutoria: mancano il punto "6" e il punto "5+" ma già dal punto "5" si distribuiscono tantissimi euro nelle varie categorie di vincita e su tutto il territorio nazionale. Il Jackpot si affaccia in prossimità dei 93 milioni di euro. C'è tutto da vedere e controllare per verificare eventuali vincite a vari livelli di punto indovinato.
Si può partecipare al SuperEnalotto in due modi diversi ed esistono ovviamente molte uguaglianza ma alcune differenze importanti.
Il gioco nei punti vendita avviene in presenza e implica il rilascio di una schedina cartacea, quale ricevuta dell'avvenuta giocata. Invece il gioco online di SuperEnalotto offre, con una ricevuta digitale, alcuni vantaggi: la comodità, la possibilità di giocare, ovunque, fissare tetti di spesa e controllare automaticamente le giocate.
E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 200 del SuperEnalotto di martedì 16 dicembre 2025 è: 2, 18, 24, 35, 41, 84. Numero Jolly 44, Numero SuperStar 20.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Nuovamente non usciti i punti "6" e "5+", che quest'anno in realtà non si visti molto fin qui. Il punto "5" invece è stato indovinato da otto giocatori che totalizzano in questo modo 21.825,52 euro. Al Numero SuperStar la situazione è molto diversa: con il punto "4 Stella" sono nove i giocatori che si aggiudicano 33.552,00 euro. Nella prossima estrazione il Jackpot a disposizione sale quindi a 92,9 milioni di euro. Arriverà ad alti livelli fino alla fine dell'anno?.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 18 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
