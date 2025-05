SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 79 di sabato 17 maggio 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 78 di venerdì 16 maggio 2025

Estrazione molto importante per quanto riguarda i punti più alti. Non esce il punto "6" e non viene aggiudicato il Jackpot che diventa sempre più cospicuo, ma le vincite con il Numero SuperStar si ricorderanno a lungo.

Ci sono delle volte che le vincite importanti sono talmente tante che occorre un supporto digitale per tenere il conto senza il timore di sbagliare. Nel susseguirsi di un concorso dietro l'altro, l'emozione del SuperEnalotto non conosce pause, e oggi più che mai si adatta al tuo ritmo. In ogni momento della giornata, il gioco online si rivela quindi ideale perché è comodo: verifichi subito le vincite del SuperEnalotto e in caso ricevi l'accredito automaticamente. Pronti quindi a controllare i numeri? Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se la fortuna ti ha raggiunto! La combinazione vincente del concorso numero 78 del SuperEnalotto di venerdì 16 maggio è: 15, 21, 30, 31, 42, 80. Numero Jolly 69, numero SuperStar 42. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se da una parte si registrano l'assenza del punto “6” e del punto "5+", il SuperEnalotto regala sempre belle emozioni. Sia perché comunque il punto "5" - indovinato da tre giocatori - assegna loro 41.858,88 euro. Sia perché al Numero SuperStar c'è molto da raccontare. Il punto "5 Stella" è stato centrato da un giocatore che totalizza 1.046.472,00 euro con una giocata effettuata a VENEZIA (VE) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA CIRCONVALLAZIONE, 27A. Mentre di punti "4 Stella" - del valore di 57.267,00 euro - ne sono usciti ben otto. Una vincita vede insieme sei di questi punti sommati a sei punti "4" e sedici punti "3 Stella" ed è stata realizzata ad ADRO (BS) presso il punto vendita TABACCHERIA FALCONI situato in VIA ROMA, 63. Poi un punto "4 Stella" e un punto "4" sono usciti a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHERIA TODINI situato in VIA GIOBERTI, 41 43. E infine un punto "4 Stella" è uscito a 1 Punto 4 realizzata a NAPOLI (NA) presso il punto vendita RIVENDITA TABACCHI N. 437 situato in VIA COROGLIO, 114. Intanto il Jackpot continua a salire, raggiungendo per la prossima estrazione 33,8 milioni di euro. Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 17 maggio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 17 maggio 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.