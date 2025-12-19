SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 202 di venerdì 19 dicembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 198 di venerdì 12 dicembre 2025

Niente da fare per quanto riguarda l'uscita del punto "6", anche questa sera il Jackpot non viene assegnato e quindi cresce ancora. Manaca anche il punto "5+" sempre molto ritroso ad apparire. Ma l'estrazione riserva tante vincite in tutte le altre categorie di gioco, che sono da controllare con attenzione.

Al SuperEnalotto è possibile partecipare secondo due modi di giocare diversi. Quello tradizionale che consiste nel compilare e giocare la schedina cartacea in un punto vendita autorizzato e quella, invece, digitale online. Sono uguali in quanto a totale validità della giocata ma la partecipazione al gioco online offre una serie di vantaggi tutti da scoprire. Intanto la comodità di giocare ovunque ci si trovi. Poi la automaticità del controllo dei risultati e la facilità di incasso di eventuali vincite. E molti altri ancora. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 198 del SuperEnalotto di venerdì 12 dicembre 2025 è: 7, 21, 35, 38, 64, 80. Numero Jolly 29, Numero SuperStar 87. SuperEnalotto, le vincite di oggi Si avvicinano le feste di fine anno e chissà se qualcuno avrà modo di festeggiarle in tono molto maggiore rispetto al passato. Oggi il punto più alto è il punto "5" che per quattro giocatori vale 33.374,13 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar, qui il punto più alto è il punto "4 Stella" che è stato centrato da un solo giocatore il quale totalizza 36.369,00 euro. Per la prossima estrazione di domani che chiude la settimana di gioco, il Jackpot sale a quota 91,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 13 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 13 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.