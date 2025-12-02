SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 191 di martedì 2 dicembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 187 di sabato 22 novembre 2025

Si chiude la settimana così come era iniziata e come molte altre settimane precedenti. In pratica, mancano i punti "6" e "5+" all'appello a cui risponde però il punto "5" premiando giocatori in Veneto e nel Lazio, più un'altra vincita telematica con provenienza da individuare. Jackpot ancora più pieno, e Natale si avvicina.

La comodità è sempre un grande vantaggio da ricercare per qualsiasi attività umana, in modo particolare per quelle azioni che si svolgono con frequenza e per le quali ci si augura di non impiegare troppo tempo e impegno. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienza di partecipare al concorso dove e quando si vuole in tutta comodità. E' arrivato il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 187 del SuperEnalotto di sabato 22 novembre 2025 è: 2, 8, 29, 47, 59, 65. Numero Jolly 86, Numero SuperStar 26. SuperEnalotto, le vincite di oggi Cinque mesi esatti dall'ultimo punto "6" uscito, l'effetto più visibile è un Jackpot molto consistente di 82,6 milioni di euro per la prossima estrazione. Anche il punto "5+" è assente, ma non così il punto "5" con tre giocatori che totalizzano 63.562,98 euro. Una giocata è stata realizzata mediante una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; una a SOMMACAMPAGNA (VR) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in PIAZZA ROMA, 1; e una a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA DEL PIANETA SATURNO, 37. Al Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 27.891,00 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 25 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 25 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.