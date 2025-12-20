SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 203 di sabato 20 dicembre 2025
Le assenze del punto "6" e del punto "5+" continuano anche nell'ultimo concorso della settimana precedente quella di Natale. Prosegue quindi sia il percorso del Jackpot che cresce ancora, sia il primato del punto "5" che si ritrova ancora il più alto a consegnare belle vincite a chi lo ha indovinato.
Le festività di fine anno comportano spesso spese in più oltre quelle solite dei mesi precedenti. La gestione del budget personale e familiare non è sempre agevole.
Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di impostare il budget disponibile e vivere l'esperienza con promozioni, bonus, servizi personalizzati e tanti altri benefici tutti da scoprire.
La combinazione vincente del concorso numero 203 del SuperEnalotto di sabato 20 dicembre 2025 è: 11, 24, 42, 50, 89, 90. Numero Jolly 36, Numero SuperStar 44.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Alla vigilia dell'inverno, che entra ufficialmente domani, i grandi punti del SuperEnalotto non scaldano la cronaca di questa estrazione. Ci pensa invece il punto "5" che è stato centrato da cinque giocatori, i quali totalizzano in questo modo 46.369,27 euro. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che assicura a quattro giocatori la vincita di 29.979,00 euro. Per la prossima estrazione di lunedì 22 il Jackpot si porta a quota 95,5 milioni di euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di lunedì 22 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna - per effetto del calendario festivo delle estrazioni - è al prossimo concorso del SuperEnalotto, lunedì 22 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si avvicina la fine dell'anno e restano solo due i punti "6" usciti, ad oggi, nel 2025. La speranza è l'ultima a morire e manca ancora qualche estrazione al 31 dicembre. Nel frattempo, a parte anche l'assenza del punto "5+", tutti gli altri punti arrecano a chi li indovina somme interessanti che, in questo periodo dell'anno, possono certamente fare molto comodo.
Si avvicina la fine dell'anno e restano solo due i punti "6" usciti, ad oggi, nel 2025. La speranza è l'ultima a morire e manca ancora qualche estrazione al 31 dicembre. Nel frattempo, a parte anche l'assenza del punto "5+", tutti gli altri punti arrecano a chi li indovina somme interessanti che, in questo periodo dell'anno, possono certamente fare molto comodo. La combinazione vincente del concorso numero 202 del SuperEnalotto di venerdì 19 dicembre 2025 è: 16, 52, 60, 75, 81, 88. Numero Jolly 40, Numero SuperStar 49. SuperEnalotto, le vincite di oggi Sfugge ancora alla caccia dei giocatori del SuperEnalotto il punto "6" che si fa negare anche questa sera, accompagnandosi alla mancata uscita anche del punto "5+". Allora, con il punto "5" ci sono tre giocatori che totalizzano 45.225,86 euro. Sul fronte invece del Numero SuperStar, solo il punto "3 Stella" - in assenza di tutti quelli che lo precedono in scala di importanza - premia novantatré giocatori che si aggiudicano il punto più alto con 3.427,00 euro. Sale quindi il montepremi per la prossima estrazione, attestandosi a 94,5 milioni di euro.
Ci pensano tre punti "5" a fare la notizia in questa estrazione. Emilia Romagna, Puglia e Campania sono le tre regioni da cui provengono le schedine vincenti. D'altronde il punto "6" e il punto "5+" non sono usciti neanche oggi. E il Jackpot veleggia verso le cifre a otto zeri.
Ci pensano tre punti "5" a fare la notizia in questa estrazione. Emilia Romagna, Puglia e Campania sono le tre regioni da cui provengono le schedine vincenti. D'altronde il punto "6" e il punto "5+" non sono usciti neanche oggi. E il Jackpot veleggia verso le cifre a otto zeri. La combinazione vincente del concorso numero 201 del SuperEnalotto di giovedì 18 dicembre 2025 è: 7, 28, 63, 69, 73, 77. Numero Jolly 64, Numero SuperStar 14. SuperEnalotto, le vincite di oggi Dunque è il punto "5" il più alto da festeggiare perché assegna ai suoi vincitori 57.972,02 euro. Le tre schedine fortunate sono state giocate a RICCIONE (RN) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA EMILIA, 50; a OSTUNI (BR) presso il punto vendita TABACCHERIA N33 DI MARSEGLIA CHRISTIAN situato in VIA VILLAFRANCA, 8991; e a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) presso il punto vendita TABACCHI MAISTO situato in VIA DEGLI INNAMORATI, 26. Per quanto riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" per tre fortunati vale 27.539,00 euro. Il Jackpot sale ancora e si porta a 93,6 milioni di euro.
Estrazione interlocutoria: mancano il punto "6" e il punto "5+" ma già dal punto "5" si distribuiscono tantissimi euro nelle varie categorie di vincita e su tutto il territorio nazionale. Il Jackpot si affaccia in prossimità dei 93 milioni di euro. C'è tutto da vedere e controllare per verificare eventuali vincite a vari livelli di punto indovinato.
Estrazione interlocutoria: mancano il punto "6" e il punto "5+" ma già dal punto "5" si distribuiscono tantissimi euro nelle varie categorie di vincita e su tutto il territorio nazionale. Il Jackpot si affaccia in prossimità dei 93 milioni di euro. C'è tutto da vedere e controllare per verificare eventuali vincite a vari livelli di punto indovinato. La combinazione vincente del concorso numero 200 del SuperEnalotto di martedì 16 dicembre 2025 è: 2, 18, 24, 35, 41, 84. Numero Jolly 44, Numero SuperStar 20. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nuovamente non usciti i punti "6" e "5+", che quest'anno in realtà non si visti molto fin qui. Il punto "5" invece è stato indovinato da otto giocatori che totalizzano in questo modo 21.825,52 euro. Al Numero SuperStar la situazione è molto diversa: con il punto "4 Stella" sono nove i giocatori che si aggiudicano 33.552,00 euro. Nella prossima estrazione il Jackpot a disposizione sale quindi a 92,9 milioni di euro. Arriverà ad alti livelli fino alla fine dell'anno?.
Alle soglie della duecentesima estrazione dell'anno non ci sono novità per quanto riguarda il punto"6", ancora permanentemente assente. Così come il punto successivo in ordine di importanza, quel punto "5+" sempre ricco di belle notizie. Jackpot quindi a un nuovo livello, quanto resisterà senza essere aggiudicato?
Alle soglie della duecentesima estrazione dell'anno non ci sono novità per quanto riguarda il punto"6", ancora permanentemente assente. Così come il punto successivo in ordine di importanza, quel punto "5+" sempre ricco di belle notizie. Jackpot quindi a un nuovo livello, quanto resisterà senza essere aggiudicato? La combinazione vincente del concorso numero 199 del SuperEnalotto di sabato 13 dicembre 2025 è: 2, 5, 7, 36, 58, 64. Numero Jolly 14, Numero SuperStar 62. SuperEnalotto, le vincite di oggi Ennesima estrazione a vuoto per quanto riguarda i due punti maggiori del SuperEnalotto, ma le vincite a tutti gli altri livelli sono sempre tantissime e distribuite in tutta il Paese prossimo alle feste di fine anno. Il punto "5" è stato indovinato da cinque giocatori che si aggiudicano 17.871,86 euro. Mentre, per quanto riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" ha visto sei giocatori centrarlo in varie combinazioni e con ciò totalizzando 24.297,00 euro. Per la prossima estrazione il Jackpot sale a 92 milioni di euro.
Niente da fare per quanto riguarda l'uscita del punto "6", anche questa sera il Jackpot non viene assegnato e quindi cresce ancora. Manaca anche il punto "5+" sempre molto ritroso ad apparire. Ma l'estrazione riserva tante vincite in tutte le altre categorie di gioco, che sono da controllare con attenzione.
Niente da fare per quanto riguarda l'uscita del punto "6", anche questa sera il Jackpot non viene assegnato e quindi cresce ancora. Manaca anche il punto "5+" sempre molto ritroso ad apparire. Ma l'estrazione riserva tante vincite in tutte le altre categorie di gioco, che sono da controllare con attenzione. La combinazione vincente del concorso numero 198 del SuperEnalotto di venerdì 12 dicembre 2025 è: 7, 21, 35, 38, 64, 80. Numero Jolly 29, Numero SuperStar 87. SuperEnalotto, le vincite di oggi Si avvicinano le feste di fine anno e chissà se qualcuno avrà modo di festeggiarle in tono molto maggiore rispetto al passato. Oggi il punto più alto è il punto "5" che per quattro giocatori vale 33.374,13 euro. Per quanto invece riguarda il Numero SuperStar, qui il punto più alto è il punto "4 Stella" che è stato centrato da un solo giocatore il quale totalizza 36.369,00 euro. Per la prossima estrazione di domani che chiude la settimana di gioco, il Jackpot sale a quota 91,2 milioni di euro.