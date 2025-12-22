SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 204 di lunedì 22 dicembre 2025

SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 201 di giovedì 18 dicembre 2025

Ci pensano tre punti "5" a fare la notizia in questa estrazione. Emilia Romagna, Puglia e Campania sono le tre regioni da cui provengono le schedine vincenti. D'altronde il punto "6" e il punto "5+" non sono usciti neanche oggi. E il Jackpot veleggia verso le cifre a otto zeri.

Alzi la mano chi non cerca la comodità in ogni attività della vita quotidiana. Comodo vuol dire tante cose insieme: facile, impegnativo ma in modo gradevole, agevole e quant'altro. Comunque normalmente più gradito a tutti. Tutto ciò è possibile al SuperEnalotto grazie al gioco online; la modalità digitale che consente un'ampia serie di vantaggi tutti da scoprire. E' giunto il momento quindi di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 201 del SuperEnalotto di giovedì 18 dicembre 2025 è: 7, 28, 63, 69, 73, 77. Numero Jolly 64, Numero SuperStar 14. SuperEnalotto, le vincite di oggi Dunque è il punto "5" il più alto da festeggiare perché assegna ai suoi vincitori 57.972,02 euro. Le tre schedine fortunate sono state giocate a RICCIONE (RN) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA EMILIA, 50; a OSTUNI (BR) presso il punto vendita TABACCHERIA N33 DI MARSEGLIA CHRISTIAN situato in VIA VILLAFRANCA, 8991; e a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) presso il punto vendita TABACCHI MAISTO situato in VIA DEGLI INNAMORATI, 26. Per quanto riguarda il Numero SuperStar il punto "4 Stella" per tre fortunati vale 27.539,00 euro. Il Jackpot sale ancora e si porta a 93,6 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 19 dicembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 19 dicembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.