Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 marzo 2025

Alla fine della settimana che ha visto l'uscita del primo punto '6' del 2025, è il punto '5' a tornare alla ribalta in modo cospicuo. Le regioni interessate da queste vincite sono la Lombardia e la Sardegna. La prossima settimana avverranno le ultime quattro estrazioni di marzo che chiudono il primo quadrimestre di gioco. Ricordiamo che nel 2024 si sono avuti solo due punti '6' e nel 2023 quattro.

Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 47 del SuperEnalotto di sabato 22 marzo: 15, 28, 45, 46, 66, 76. Numero Jolly 44, Numero SuperStar 43.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Eccoci dunque a dare la notizia dei punti più alti fatti registrare nella quarantasettima estrazione dell'anno. Assenti, come detto, il punto '6' e il punto '5+', il punto '5' questa sera è stato indovinato da due giocatori che totalizzano 95.044,64 euro. Le due giocate vincente sono state effettuate a: MILANO (MI) presso il punto vendita BAR ASPROMONTE S.N.C. DI XIA XIAO situato in VIA SACCHINI, 1; e a SASSARI (SS) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in VIA ROMA, 55. Al Numero SuperStar emerge sugli altri punti il punto '4 Stella' indovinato da tre giocatori che si aggiudicano 38.794,00 euro. Torna a doppia cifra il jackpot che per la prossima estrazione vale 10,4 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 25 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.