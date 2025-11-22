SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 187 di sabato 22 novembre 2025
Si chiude la settimana così come era iniziata e come molte altre settimane precedenti. In pratica, mancano i punti "6" e "5+" all'appello a cui risponde però il punto "5" premiando giocatori in Veneto e nel Lazio, più un'altra vincita telematica con provenienza da individuare. Jackpot ancora più pieno, e Natale si avvicina.
La comodità è sempre un grande vantaggio da ricercare per qualsiasi attività umana, in modo particolare per quelle azioni che si svolgono con frequenza e per le quali ci si augura di non impiegare troppo tempo e impegno.
Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienza di partecipare al concorso dove e quando si vuole in tutta comodità.
E' arrivato il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi!
La combinazione vincente del concorso numero 187 del SuperEnalotto di sabato 22 novembre 2025 è: 2, 8, 29, 47, 59, 65. Numero Jolly 86, Numero SuperStar 26.
SuperEnalotto, le vincite di oggi
Cinque mesi esatti dall'ultimo punto "6" uscito, l'effetto più visibile è un Jackpot molto consistente di 82,6 milioni di euro per la prossima estrazione. Anche il punto "5+" è assente, ma non così il punto "5" con tre giocatori che totalizzano 63.562,98 euro. Una giocata è stata realizzata mediante una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; una a SOMMACAMPAGNA (VR) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in PIAZZA ROMA, 1; e una a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA DEL PIANETA SATURNO, 37. Al Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 27.891,00 euro.
Prossima estrazione SuperEnalotto
Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 25 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.
Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet.
Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.
L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 25 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Si chiude la settimana così come era iniziata e come molte altre settimane precedenti. In pratica, mancano i punti "6" e "5+" all'appello a cui risponde però il punto "5" premiando giocatori in Veneto e nel Lazio, più un'altra vincita telematica con provenienza da individuare. Jackpot ancora più pieno, e Natale si avvicina.
La comodità è sempre un grande vantaggio da ricercare per qualsiasi attività umana, in modo particolare per quelle azioni che si svolgono con frequenza e per le quali ci si augura di non impiegare troppo tempo e impegno. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente di vivere l'esperienza di partecipare al concorso dove e quando si vuole in tutta comodità. E' arrivato il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 187 del SuperEnalotto di sabato 22 novembre 2025 è: 2, 8, 29, 47, 59, 65. Numero Jolly 86, Numero SuperStar 26. SuperEnalotto, le vincite di oggi Cinque mesi esatti dall'ultimo punto "6" uscito, l'effetto più visibile è un Jackpot molto consistente di 82,6 milioni di euro per la prossima estrazione. Anche il punto "5+" è assente, ma non così il punto "5" con tre giocatori che totalizzano 63.562,98 euro. Una giocata è stata realizzata mediante una giocata Online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Italia S.p.A.; una a SOMMACAMPAGNA (VR) presso il punto vendita TABACCHERIA situato in PIAZZA ROMA, 1; e una a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI situato in VIA DEL PIANETA SATURNO, 37. Al Numero SuperStar un giocatore con il punto "4 Stella" si aggiudica 27.891,00 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 25 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 25 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Inizio weekend senza grandi sorprese data l'assenza del punto "6" e del punto "5+". Cresce quindi il Jackpot per l'estrazione di domani quando ricorreranno cinque mesi esatti dall'aggiudicazione dell'ultimo montepremi. L'importo è notevole, sfiora gli 82 milioni di euro. Si fermerà o andrà avanti?
La fine dell'anno spesso si rivela un periodo pieno di spese, tra quelle più obbligate e quelle voluttuarie. Il controllo quindi si rende assolutamente necessario. Per venire incontro a questa necessità esiste un supporto efficace da parte del SuperEnalotto ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza con promozioni, bonus, servizi personalizzati e tanti altri benefici tutti da scoprire. E' arrivato il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 186 del SuperEnalotto di venerdì 21 novembre 2025 è: 12, 14, 18, 53, 84, 86. Numero Jolly 72, Numero SuperStar 35. SuperEnalotto, le vincite di oggi Continua senza sosta la caccia ai punti grossi da parte dei giocatori del SuperEnalotto, i quali sono sempre comunque ben felici anche di incappare eventualmente nei punti successivi ai primi due. Assenti i punti "6" e "5+", il punto "5" stasera per sei giocatori significa totalizzare 21.481,34 euro. Per quanto invece riguarda le vicende del Numero SuperStar, il punto "4 Stella" è appannaggio di un solo giocatore che incassa 31.723,00 euro. Nuovo valore per il Jackpot in caso venga centrato nella sua completezza; per la prossima estrazione vale 81,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 22 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 22 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
I punti più alti usciti stasera non sono di quelli che fanno notizia perché mancano, al solito, i punti "6" e "5+". Quote popolari se si considera una media di quanto valgano di solito il punto "5" e il punto "4 Stella". Nel frattempo, il Jackpot si avvia verso gli 81 milioni di euro per le eestrazioni del weekend.
Lo sostenibilità ambientale è importante in ogni attività umana. Nel SuperEnalotto si può partecipare sostenibilmente risparmiando carta e spostamenti verso le ricevitorie. Tutto ciò è permesso dal gioco online, che consente in tutta comodità di partecipare con tanti altri benefici tutti da scoprire. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 185 del SuperEnalotto di giovedì 20 novembre 2025 è: 5, 9, 15, 17, 48, 74. Numero Jolly 65, Numero SuperStar 75. SuperEnalotto, le vincite di oggi Quaranta giorni alla fine dell'anno e tutti aspettano l'uscita di un punto "6" che aggiudichi il Jackpot il quale, per la prossima estrazione, vale già 80,9 milioni di euro. Con il punto "5" oggi si trovano dieci giocatori che totalizzano 16.695,51 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar è il punto "4 Stella" a consentire la vincita di 14.488,00 euro da parte di quattro fortunati. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 21 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 21 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Il Lazio è la regione, con la sua Capitale Roma, ad aggiudicarsi la vincita più alta della serata. Assenti i punti "6" e "5+" come molto spesso accade, il punto "5" scrive la notizia di arttualità del SuperEnalotto. Altra notizia importante, il Jackpot scavalla gli 80 milioni di euro.
Giocare responsabile è il modo migliore per partecipare al SuperEnalotto, concorso molto seguito dagli Italiani. Questa affermazione significa capacità di controllo nel fissare bidget di spesa moderati e sostenibili. E rispettarli. Per uesto c'è un o strumento efficace da parte del SuperEnalotto stesso ed è il gioco online, che consente in tutta comodità di vivere l'esperienza della partecipazione serenamente. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 184 del SuperEnalotto di martedì 18 novembre 2025 è: 18, 40, 54, 83, 85, 89. Numero Jolly 4, Numero SuperStar 57. SuperEnalotto, le vincite di oggi La notizia quindi va ben oltre le illustri assenze citate, quella del punto "6" e del punto "5+", per fermarsi al punto "5" di questa sera. Per l'unico giocatore che l'ha azzeccato vale 169.111,05 euro. Soldi che vanno a chi ha giocato la schedina a ROMA (RM) presso il punto vendita TABACCHI RM 132 situato in PIAZZA DEL BISCIONE, 99. Per quanto riguarda il Numero SuperStar due giocatori indovinano il punto "4 Stella" totalizzando 43.206,00 euro. Nuova soglia importante scavalcata dal Jackpot che per la prossima estrazione sale a 80,2 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 20 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, giovedì 20 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
E' il punto "5" il protagonista dell'estrazione di questa sera perchè in Trentino, in Emilia-Romagna e in Campania c'è chi stasera festeggerà. L'assenza del punto "6" provoca l'ennesimo rialzo del Jackpot per la prossima estrazione. Il punto "5+", anche, non si fa vedere nell'ultima estrazione della settimana.
L'informatica ci assiste quotidianamente anche facilitando tante operazioni; semplificandoci la vita in termini di tempo, praticità e comodità di svolgimento. Anche per quanto riguarda il SuperEnalotto, è facile tenere traccia delle estrazioni, controllando tutte le giocate con il gioco online che consente di vivere l'esperienza del SuperEnalotto con ordine, e avendo sempre tutte le giocate, i ritultati e le eventuali vincite sotto controllo. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 183 del SuperEnalotto di sabato 15 novembre 2025 è: 20, 23, 40, 51, 55, 85. Numero Jolly 5, Numero SuperStar 80. SuperEnalotto, le vincite di oggi Se da una parte vanno deluse le aspettative di chi aspetta solo il punto "6" o anche il punto "5+"; d'altra parte il punto "5" porta al Nord, al Centro e al Sud tre belle vincite. Con il punto "5" infatti tre giocatori totalizzano 63.928,27 euro con schedine giocate a LAVIS (TN) presso il punto vendita TABACCHI situato in PIAZZA MANCI, 5; a CESENA (FC) presso il punto vendita TABACCHI - PROFUMERIA NERI STEFANIA situato in VIALE MATTEOTTI, 425; a SUCCIVO (CE) presso il punto vendita BRP CAFÈ situato in VIA E. PERROTTA, SNC. Al Numero SuperStar il punto "4 Stella" è stato indovinato da due giocatori che si aggiudicano 31.736,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione vale 79,4 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 18 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, martedì 18 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.
Estrazione che registra molti vincitori nei punti più alti usciti; il che significa che i due maggiori - il punto "6" e il punto "5+" - anche questa sera non sono stati indovinati. Il Jackpot allunga il passo, verso una quota sempre più alta, per il prossimo concorso di domani sera.
Quando nello svolgere attività quotidiane si prospettano due diverse modalità di esecuzione si sceglie spesso quella che, a parità di risultato, offre maggiori vantaggi. Alla ricerca della praticità, della comodità e della facilità d'uso in tutte le attività quotidiane, anche un gioco come SuperEnalotto può offrire due soluzioni. La schedina del SuperEnalotto può essere giocata in due modi, o recandosi in ricevitoria o partecipando attraverso il gioco online: una modalità realmente agevole che presenta vari diversi vantaggi per il giocatore. E' giunto il momento allora di controllare i numeri usciti. Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se i tuoi numeri ti rendono uno dei tanti fortunati di oggi! La combinazione vincente del concorso numero 181 del SuperEnalotto di giovedì 13 novembre 2025 è: 7, 9, 17, 54, 73, 90. Numero Jolly 89, Numero SuperStar 3. SuperEnalotto, le vincite di oggi I numeri della sestina usciti questa sera si sono rivelati, alla prova dei fatti, impossibili da indovinare per quanto riguarda i punti "6" e "5+" che infatti prolungano le loro assenze. Il punto "5" invece vede diciotto giocatori totalizzare 9.286,46 euro. Per quanto riguarda invece il Numero SuperStar quindici giocatori con il punto "4 Stella" si aggiudicano 11.368,00 euro. Il Jackpot per la prossima estrazione sale fino a raggiungere quota 77,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 14 novembre del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te. Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile. L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 14 novembre 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.